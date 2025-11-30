本日12月1日スタート！UTAKE 年末BIG SALE国産本革バッグが全品45％OFF！
縫製会社として国内ブランドの生産を手がけてきた株式会社ウエタケ(所在地：栃木県栃木市岩舟町新里580-1、代表取締役：植竹 賢治)は、自社のファクトリーブランド UTAKE(ユーテイク)にて日々ご愛顧いただいている皆さまへ感謝を込めて、1年の締めくくりにふさわしいスペシャルセールを本日からスタートいたします！
ギャザークラッチバッグ
【ギャザーと贅沢なゴールドアクセント】
商品名：ギャザークラッチバッグ
素材 ：牛革
サイズ：高さ20cm、上横幅40cm、底マチ9cm
カラー：ブラウン
トートバッグ
【ミニマルなシンプル大人キャンバス】
商品名：トートバッグ
素材 ：牛革、コットン76％、ポリウレタン15％、ポリエステル9％
サイズ：高さ30cm、上横幅43cm、底横幅43cm、底マチ16cm、持ち手高さ21cm
カラー：ブラック、キャメルの2色
UTAKE公式ストアはこちら
https://utake-official.stores.jp/
日々ご愛顧いただいている皆さまへ感謝を込めて、1年の締めくくりにふさわしいスペシャルセールを本日からスタートいたします！
【セール概要】
期間 ： 2025年12月1日(Mon)0:00 - 12月21日(Sun)24:00
セール内容： 本革を贅沢に使用した日本製バッグが全品45％OFF！！
URL ： https://utake-official.stores.jp/
全品45％OFFの特別価格で販売いたします。
在庫がなくなり次第、販売終了となりますのでどうぞお早めにご覧ください。
JAPAN MADEの誇りを胸に、職人がひとつひとつ丁寧に仕立てたバッグをぜひこの機会にお手に取ってください。
ミニポーチ
【ゴールドチェーンが魅せる、大人のミニポーチ】
商品名：ミニポーチ
素材 ：牛革
サイズ：高さ18cm、上横幅11cm、底横幅10.5cm、底マチ6cm、
ショルダー紐幅 1cm、ショルダー紐長さ(最長)126.5cm、
ショルダー紐長さ(最短)101cm
カラー：ブラック、キャメル、グリーンの3色
ミニバッグ
【リングハンドルがアクセント、スムースレザーの一枚革仕立て】
商品名：ミニバッグ
素材 ：牛革
サイズ：高さ20cm、上横幅21cm、底横幅21cm、底マチ11cm、持ち手高さ7cm
カラー：キャメル、グリーン、ブラックの3色
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ウエタケ
ブランド： UTAKE(ユーテイク)
代表者 ： 植竹 賢治
所在地 ： 〒329-4316 栃木県栃木市岩舟町新里580-1
設立 ： 1985年(昭和60年)1月
事業内容： 革製品製造・各種バッグ等の製造、オーダーメイド商品製造
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://uetake-iwafune.com/
UTAKE公式ストアはこちら
https://utake-official.stores.jp