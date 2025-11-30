「女性活躍×複業推進×地域創生」を掲げ、「消滅可能性都市０（ゼロ）宣言」の実現を目指すソーシャルカンパニー、エール株式会社（代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区、以下 エール）は、このたび内閣府が主催する二つの重要なイベントに相次いで登壇しました。

エールが運営する女性支援団体「パラレルキャリア推進委員会 ®」の包括的な支援モデルは、2025年11月25日（火）の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局主催「自治体×スタートアップ マッチングピッチ2025」、および28日（金）の内閣府地方創生推進室主催「関係人口全国フォーラム2025」にて発表・報告をしました。官民連携の新たな形として、地域課題の解決と女性の柔軟なキャリア形成を一挙に実現する画期的な取り組みです。

登壇の背景と課題：

若年女性の流出が加速させる「消滅可能性都市」の拡大

【現状の課題】 地方では、女性が「やりがいを感じる専門的な仕事」や「柔軟な働き方」の選択肢が不足しており、若年女性の流出が進行しています 。その結果、全国で744自治体が「消滅可能性都市」として指定され 、地域経済の活力が低下し、持続可能性が脅かされています。エール株式会社は、この女性人財の流出に歯止めをかけることが、地域の未来を創るための最重要課題であると捉えています。

エール株式会社の取り組み：

包括的支援モデル「ウーマンエコシステム®」の発表

エール株式会社は、上記の課題を解決するため、女性の活躍を促進する包括的支援モデル「ウーマンエコシステム®」を全国に普及することで 、「消滅可能性都市ゼロ」を目指しています 。＜「ウーマンエコシステム®」の概要＞「ウーマンエコシステム®」は、女性活躍×複業推進×地域創生を軸にしたソーシャルビジネスの共創スキームです 。企業、自治体、教育機関、メディア、コミュニティが連携し、女性を中心とした持続可能な地域社会の循環を形成します 。役割・提供価値＊スクール女性のリスキリング講座を提供し 、地域のニーズに合わせた複業・起業、リーダー育成、再就職支援などを実施します 。＊プロダクション複業マッチングを実施し 、企業や自治体のプロジェクトと女性人財をマッチングすることで、女性の複業を支援します 。＊コミュニティ国内外3,000名以上の女性に対し、リアルやオンラインでの交流を通じた、継続的なネットワークの機会やロールモデルとの出会いを提供します 。＊企業・自治体事業共創やプロジェクト受託、政策支援を協働・受託することで、モデルを地域に根付かせます 。

取り組みがもたらす未来（インパクト）

• 取り組み（提供価値）: パラレルキャリア（複業）という「年齢や場所に依存しないスキルと働き方」を提供することで、女性に多様なキャリア機会を創出します。• 結果（アウトカム）: 女性は「好きな地域に住み続けながら、キャリアも発揮できる」環境を得られ、キャリアの選択肢が広がり定着率が向上します。• 未来（ソーシャルインパクト）: 地域経済が活性化し、女性人財流出が抑制されることで、最終的に“消滅可能性都市ゼロ”に近づきます。

登壇イベントの概要と目的

この包括的支援モデルは、内閣府主催の以下の二つのフォーラムにて、官民連携による新たな社会実装・取り組みへの期待として、採択・発表されました。

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局主催

「自治体×スタートアップ マッチングピッチ2025」

• 日時: 2025年11月25日（火）• イベント詳細U R L：https://j-startup-city.csti-startup-policy.go.jp/matchpitch2025• イベント特徴: 自治体が抱える課題に対し、スタートアップ企業の持つ先進技術やビジネスモデルを活用した解決策をマッチングさせることを目的としたピッチイベントです。エール株式会社は、「地域課題解決のソリューション」として登壇しました。

内閣府地方創生推進室主催

関係人口全国フォーラム2025

• 日時: 2025年11月28日（金）• イベント詳細U R L：https://www.chisou.go.jp/sousei/about/kankei/pdf/kankeijinkouzenkokuforum2025_chirashi.pdf• イベント特徴: 地方創生の中核として注目される「関係人口」の創出・拡大をテーマに、全国の先進的な取り組み事例や施策について議論するフォーラムです。エール株式会社は、「女性活躍を基点とした、地域との新しい関係人口創出モデル」として登壇しました。（令和7年度の内閣府モデル事業採択実績あり ）。

エール株式会社は、今回の内閣府主催イベント登壇により、「女性活躍×複業推進×地域創生」が地域の課題解決に貢献できると感じております。「消滅可能性都市ゼロ」に向けた弊社の革新的な取り組みである「ウーマンエコシステム®」は、具体的な地方との連携事例（滋賀県高島市など ）を有しており、地域の持続可能性に関する報道テーマとして意義があると信じております。地域課題の解決、女性のキャリア支援、新しい働き方（複業・関係人口）に関する取材や、各種セミナー・イベントへの登壇依頼など、積極的に受け付けております。ぜひ、この機会に弊社の取り組みについてご取材いただき、社会への発信にご協力をお願い申し上げます。

【エール株式会社／パラレルキャリア推進委員会(R)】代表者 ：美宝れいこ所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F会社HP ：https://aile-official.co.jp/お問合せ先 ：03-6555-3967 | media@aile-official.co.jp活動スローガン： 消滅可能性都市ゼロ宣言！ ビジョン： ｢働く｣｢生きる｣が楽しめる持続可能な社会を創る ミッション： パラレルキャリアで女性の活躍を応援 バリュー：「学び×つながり×挑戦」で女性の選択肢をアップデートする◾️社会課題（現状） 地方には「女性がやりがいを感じる仕事」「柔軟な働き方」の選択肢が不足しており、若年女性の流出が進行している。その結果、消滅可能性都市が拡大している。（現在744自治体） ◾️取り組み（提供価値）パラレルキャリア（複業）という“年齢や場所に依存しないスキルと働き方”を提供することで、女性に多様なキャリア機会を創出する。 ◾️結果（アウトカム） 女性は「好きな地域に住み続けながら、キャリアも発揮できる」環境を得られ、キャリアの選択肢が広がり定着率が向上する。 ◾️未来（ソーシャルインパクト）地域の女性人財流出が抑制され、人や地域経済が活性化し、最終的に“消滅可能性都市ゼロ”に近づく。事業内容：女性の活躍を応援する女性支援NPO団体パラレルキャリア推進委員会(R)運営働く女性のためのスクールAile Academy運営、お仕事マッチング事業エールビジネスプロダクション運営。東京都協働事業、内閣府モデル事業採択など多数実績。