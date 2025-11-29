【速報】行政向けシェアNo.1の生成AI【QommonsAI（コモンズAI）】に最新LLMのGemini 3 Proを搭載！利用上限なく無料で使いホーダイ

Polimill株式会社QommonsAI（コモンズAI）パワーアップ

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、自治体向け生成AI『QommonsAI（コモンズAI）』に最新モデル「Gemini 3 Pro」を標準搭載し、自治体や学校法人、保健所など全パブリックセクターで各1,000アカウント（各1,000人）までの無料提供をします。もちろんトークン数（文字数）などの利用上限はありません。

併せて、モデル切替UIの刷新、回答プレビューの高速化、行政文書作成向けヒントとテンプレートを拡充します。

導入研修体制とカリキュラム

さらに、導入研修体制とカリキュラムを充実させ、全国どこでも何回でも無償で初級と中級の現地導入研修を実施。毎日申し込みを頂いており、2026年度の研修も多くのお申し込みをいただいています。また、政策立案やEBPM、計画書作成など、より高度なAI活用スキルを習得できると好評の有償の上級者特別研修（1日200,000円）も多くのお申し込みをいただいています。

全国自治体をわずか5秒で横断検索

QommonsAIは全国自治体のほぼすべての行政文書をわずか5秒で横断検索できるなどの驚異的な性能を無償で提供しており、2025年内には合計600自治体への導入を見込み、2026年には合計1,200自治体での利活用が見込まれています。

お申し込み

https://info.qommons.ai/

最新モデルの主なユースケース

・議会答弁・行政文書・広報の素案作成

・住民説明や通知文のわかりやすいリライト

・事業評価・補助金申請の下書き支援

・会議録・報告書の要点整理など

今後もぞくぞくと新サービスを実装予定！

Qommons One：防災・福祉・インフラ等の課題に即応する運用プラットフォーム

Robotics Alliance：官民学の連携による共通API、共同PoC、GaaSでの実装加速

Qommons Connect：行政専用マーケットプレイスで良質な民間ソリューションを自治体へ

会社概要

Polimill株式会社

各専門領域で強化された行政サポート生成AI『QommonsAI』と、誰でも安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS『Surfvote』を開発・運営しています。AIとSNSで、理性と感性を伴うデジタル駆動型社会の実現に取り組みます。

本社：東京都港区六本木7丁目14-23 クロスオフィス六本木4F

代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花

URL：polimill.jp