【函館湯の川温泉／望楼NOGUCHI函館】冬メニューのご紹介
新鮮なお造りはそれぞれに合った調味料でご賞味ください
野口観光マネジメント株式会社 望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/執行役員
支配人 長江 亨）は、2025年12月1日(月)～ 2026年2月28日（土）までの期間、お
食事を冬のお献立でご提供いたします。
【お品書き】
【食前酒】
冬のオリジナルカクテル「星冴ゆる」
【歓迎の一皿】
ゆり根（七飯町産）のムース＆コンソメゼリー
エゾシカ肉の赤味噌ワイン煮込み
チカ(噴火湾産)のエスカベッシュ
原木椎茸（七飯町産）＆ツブ貝のアヒージョ風
ゴボウの白扇揚げ＆自家製たちかま
【先椀】
塩〆寒ブリ（函館産）の「みぞれ椀」～最初に“大根みぞれ”で、次に“ニンジンみぞれ”で～
【お造り】
ホッキ(噴火湾産)～大葉ジェノベーゼ、クリスマス島の塩で～
活〆ソイ(噴火湾産)～燻製醤油、サクサク醤油で～
真ダラ(函館産)の昆布〆～ドライトマトのピューレ、がごめ昆布醤油＋わさびで～
本マグロ(津軽海峡産)～がごめ昆布醤油＋わさび、サクサク醤油で～
北前ガニ(江差町産)の奉書巻き～そのままで、サクサク醤油で～
【中皿】
アンコウ（噴火湾産）のじゃがいもクレープ包み～ヴァンブランソースで～
道南発祥ブランド米『ふっくりんこ蔵部』釜炊きごはん
【強肴】
大沼黒牛＆冬野菜（カボチャ、カブ、ニンジン）のグリエ
～３種類のソースで～
１.黒ニンニク塩（函館の隣町・七飯町のニンニクを使用）
２.酒粕ソース（函館の酒蔵「五稜乃蔵」の日本酒『五稜』を使用）
３.赤ワインソース（函館のワイナリー「はこだてわいん」の赤ワイン『キャンベルアーリー』を使用）
【ごはん、ごはんのお供＆香の物、留椀】
道南発祥ブランド米『ふっくりんこ蔵部』釜炊きごはん(新米)
長いものたまり漬け、白菜の浅漬け、タラ和え昆布～わさび昆布（登別「藤崎わさび園」）を使用～、
ニシン(江差町産)の甘露煮、呉汁
【デザート＆コーヒー・紅茶】
リンゴ（七飯町産）のタルトタタン
チョコレートテリーヌ 北海道ミルクアイス
北海道で一番古い老舗珈琲店「函館美鈴」オリジナルブレンドコーヒー または 紅茶(ダージリン・アールグレイ)または 自家焙煎のタマネギホットミルク
ご提供する料理の根底にあるのは、「地・美・恵」という考え方。
その時々の旬食材を多く取り入れ、緻密に組み立てながらも、随所に遊び心が光るオリジナルの料理を是非、お愉しみください。