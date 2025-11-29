【函館湯の川温泉／望楼NOGUCHI函館】冬メニューのご紹介

野口観光マネジメント株式会社新鮮なお造りはそれぞれに合った調味料でご賞味ください

野口観光マネジメント株式会社 望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/執行役員

支配人 長江 亨）は、2025年12月1日(月)～ 2026年2月28日（土）までの期間、お

食事を冬のお献立でご提供いたします。

【お品書き】

【食前酒】

冬のオリジナルカクテル「星冴ゆる」

【歓迎の一皿】

ゆり根（七飯町産）のムース＆コンソメゼリー

エゾシカ肉の赤味噌ワイン煮込み

チカ(噴火湾産)のエスカベッシュ

原木椎茸（七飯町産）＆ツブ貝のアヒージョ風

ゴボウの白扇揚げ＆自家製たちかま

【先椀】

塩〆寒ブリ（函館産）の「みぞれ椀」～最初に“大根みぞれ”で、次に“ニンジンみぞれ”で～

【お造り】

ホッキ(噴火湾産)～大葉ジェノベーゼ、クリスマス島の塩で～

活〆ソイ(噴火湾産)～燻製醤油、サクサク醤油で～

真ダラ(函館産)の昆布〆～ドライトマトのピューレ、がごめ昆布醤油＋わさびで～

本マグロ(津軽海峡産)～がごめ昆布醤油＋わさび、サクサク醤油で～

北前ガニ(江差町産)の奉書巻き～そのままで、サクサク醤油で～

【中皿】

アンコウ（噴火湾産）のじゃがいもクレープ包み～ヴァンブランソースで～

道南発祥ブランド米『ふっくりんこ蔵部』釜炊きごはん

【強肴】

大沼黒牛＆冬野菜（カボチャ、カブ、ニンジン）のグリエ

～３種類のソースで～

１.黒ニンニク塩（函館の隣町・七飯町のニンニクを使用）

２.酒粕ソース（函館の酒蔵「五稜乃蔵」の日本酒『五稜』を使用）

３.赤ワインソース（函館のワイナリー「はこだてわいん」の赤ワイン『キャンベルアーリー』を使用）

【ごはん、ごはんのお供＆香の物、留椀】

道南発祥ブランド米『ふっくりんこ蔵部』釜炊きごはん(新米)

長いものたまり漬け、白菜の浅漬け、タラ和え昆布～わさび昆布（登別「藤崎わさび園」）を使用～、

ニシン(江差町産)の甘露煮、呉汁

【デザート＆コーヒー・紅茶】

リンゴ（七飯町産）のタルトタタン

チョコレートテリーヌ 北海道ミルクアイス

北海道で一番古い老舗珈琲店「函館美鈴」オリジナルブレンドコーヒー または 紅茶(ダージリン・アールグレイ)または 自家焙煎のタマネギホットミルク

ご提供する料理の根底にあるのは、「地・美・恵」という考え方。



その時々の旬食材を多く取り入れ、緻密に組み立てながらも、随所に遊び心が光るオリジナルの料理を是非、お愉しみください。