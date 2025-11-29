【函館湯の川温泉／望楼NOGUCHI函館】冬メニューのご紹介

写真拡大 (全3枚)

野口観光マネジメント株式会社

新鮮なお造りはそれぞれに合った調味料でご賞味ください

野口観光マネジメント株式会社　望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/執行役員


支配人　長江　亨）は、2025年12月1日(月)～ 2026年2月28日（土）までの期間、お


食事を冬のお献立でご提供いたします。



【お品書き】


【食前酒】


冬のオリジナルカクテル「星冴ゆる」



【歓迎の一皿】


ゆり根（七飯町産）のムース＆コンソメゼリー


エゾシカ肉の赤味噌ワイン煮込み


チカ(噴火湾産)のエスカベッシュ


原木椎茸（七飯町産）＆ツブ貝のアヒージョ風


ゴボウの白扇揚げ＆自家製たちかま



【先椀】


塩〆寒ブリ（函館産）の「みぞれ椀」～最初に“大根みぞれ”で、次に“ニンジンみぞれ”で～



【お造り】


ホッキ(噴火湾産)～大葉ジェノベーゼ、クリスマス島の塩で～


活〆ソイ(噴火湾産)～燻製醤油、サクサク醤油で～


真ダラ(函館産)の昆布〆～ドライトマトのピューレ、がごめ昆布醤油＋わさびで～


本マグロ(津軽海峡産)～がごめ昆布醤油＋わさび、サクサク醤油で～


北前ガニ(江差町産)の奉書巻き～そのままで、サクサク醤油で～



【中皿】


アンコウ（噴火湾産）のじゃがいもクレープ包み～ヴァンブランソースで～



道南発祥ブランド米『ふっくりんこ蔵部』釜炊きごはん

冬のオリジナルカクテル「星冴ゆる」

【強肴】


大沼黒牛＆冬野菜（カボチャ、カブ、ニンジン）のグリエ


～３種類のソースで～


１.黒ニンニク塩（函館の隣町・七飯町のニンニクを使用）


２.酒粕ソース（函館の酒蔵「五稜乃蔵」の日本酒『五稜』を使用）


３.赤ワインソース（函館のワイナリー「はこだてわいん」の赤ワイン『キャンベルアーリー』を使用）



【ごはん、ごはんのお供＆香の物、留椀】


道南発祥ブランド米『ふっくりんこ蔵部』釜炊きごはん(新米)


長いものたまり漬け、白菜の浅漬け、タラ和え昆布～わさび昆布（登別「藤崎わさび園」）を使用～、


ニシン(江差町産)の甘露煮、呉汁



【デザート＆コーヒー・紅茶】


リンゴ（七飯町産）のタルトタタン


チョコレートテリーヌ　　北海道ミルクアイス



北海道で一番古い老舗珈琲店「函館美鈴」オリジナルブレンドコーヒー　または　紅茶(ダージリン・アールグレイ)または　自家焙煎のタマネギホットミルク




ご提供する料理の根底にあるのは、「地・美・恵」という考え方。

その時々の旬食材を多く取り入れ、緻密に組み立てながらも、随所に遊び心が光るオリジナルの料理を是非、お愉しみください。