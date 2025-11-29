Amuse Presents ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO” ライブ・ビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパンチーム・ハンサム！20周年の軌跡と集大成！アミューズ所属俳優によるファン感謝祭「ハンサムライブ」を聖地・パシフィコ横浜から全国の映画館に生中継！

2025年12月28日（日）にパシフィコ横浜 国立大ホール（神奈川県）で開催される『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO”』最終公演の模様を、全国各地の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。

アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」は、2005年から歴史を重ね、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど、俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。

今年20周年を迎える本公演は、チーム・ハンサム！の聖地・パシフィコ横浜にて、12月27日（土）・28日（日）の2日間にわたり開催される。

今回のライブタイトル“ZERO”には、20周年をもってその歴史に一度幕を下ろす“ピリオド”としての意味と、支えてくださったお客様にとっての“0番”であり続けたいという願いが込められている。

ハンサムライブ20周年の軌跡と集大成となる公演を、映画館のスクリーンで見届けよう。

「チーム・ハンサム！」オフィシャルサイト https://www.handsomelive.com/2025/(https://www.handsomelive.com/2025/)

＜CAST＞

青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島 京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光、渡邊圭祐、

石賀和輝、風間由次郎、柳澤貴フィコ、吉村卓也、渡部秀

【実施概要】

＜タイトル＞

Amuse Presents ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO” ライブ・ビューイング

＜日時＞

2025年12月28日（日）17:30開演

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/handsomelive-zero/(https://liveviewing.jp/handsomelive-zero/)

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料金＞

4,200円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【Amuse+（アミューズプラス）先行（抽選）】

2025年11月29日（土）18:30 ～ 12月7日（日）23:59

◎Amuse+：https://amuseplus.jp/UHL2025-LV/(https://amuseplus.jp/UHL2025-LV/)

※Amuse+有料会員限定。詳細は「Amuse+」にてご確認ください。

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【プレリクエスト（抽選）】

2025年12月1日（月）12:00 ～ 12月7日（日）23:59

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/ultra_handsome_live_2025zero-lv/(https://l-tike.com/ultra_handsome_live_2025zero-lv/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2025年12月21日（日）13:00 ～ 12月26日（金）12:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/ultra_handsome_live_2025zero-lv/(https://l-tike.com/ultra_handsome_live_2025zero-lv/)

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

Amuse Presents ULTRA HANDSOME LIVE 2025 “ZERO” ライブ・ビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/handsomelive-zero/(https://liveviewing.jp/handsomelive-zero/)

主催：アミューズ

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《撮影・録音行為について》

※カメラ・スマートフォンなど、いかなる機器においてもスクリーンの録音・録画・撮影は禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※映画館で上記の行為が確認された場合は、記録された内容を削除のうえご退場いただきます。その際、チケット代金等の払い戻しはいたしかねます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。