stayG、クラウドファンディング「Jリーガーが本当に履きたいサッカースパイク～選手達が今まで履いてきたスパイクを1つに～」をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、stayGのクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを12月5日(金)18:00より実施する予定です。

https://www.spportunity.com/oita/team/1099/invest/763/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い

サッカーブランド「stayG」は、日本人選手の多くが抱える“自分の足に合うスパイクが見つからない”という課題を解決するため、クラウドファンディングを実施します。

代表の野尻さんはJクラブアカデミーや世代別Jリーグ選抜でプレーしてきましたが、競技人生を通じ「しっくりくるスパイク」に出会えなかった経験を持ちます。社会人になり、同様の悩みがJリーガーや日本代表クラスの選手にも広く存在することを知ったことから、「誰もが妥協なく選べるスパイクをつくる」という決意で開発を開始しました。

stayGが追求するのは、日本人に多い甲高・幅広の足型にフィットする設計。柔らかなつま先と足首のホールド力により、タッチの繊細さと安定性を両立しています。アッパーには耐久性とボールタッチに優れたマイクロファイバーを採用し、長時間の着用でも滑りにくい“ちょうどいい引っかかり”を実現。価格も手に取りやすい設定を目指しています。

現在は試作品が完成し、今後1000足単位での製造を進めるためには、初期ロット生産のための資金が必要です。

今回のクラウドファンディングでは、割引価格での提供はもちろん、開発の裏側に触れられる限定特典も用意。選手とともに“本気の一足”をつくり、日本のサッカーをより自由で楽しいものにするための第一歩として、ご支援のほどよろしくお願い致します。

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2025年12月5日（金）18:00～2026年1月10日（土）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

300万円

4）資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。

- スパイクの製造及び開発資金

【会社・団体概要】

◆stayG

所在地：大分県大分市

設立日：2025年

代表：野尻陸生

Instagram：https://www.instagram.com/staygfootball

Threads： https://www.threads.com/@staygfootball

TikTok：https://www.tiktok.com/@stayg_official

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： info@stayg.net

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。