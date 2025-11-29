朝倉未来プロデュースの1分間の格闘イベント2025年12月14日（日）開催 『AMBiQUE presents BreakingDown18』を「ABEMA PPV」にて全試合生中継決定

株式会社AbemaTV（C）BreakingDown】【（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月14日（日）にさいたまスーパーアリーナ （コミュニティアリーナ）で開催する格闘イベント『AMBiQUE presents BreakingDown18』（以下、『BreakingDown18』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。あわせて、本大会の視聴チケットを本日11月29日（土）19時より販売開始いたしました。

「BreakingDown」シリーズは、朝倉未来氏がプロデューサーを務める格闘エンターテインメントです。“1分1ラウンドで最強を決める”という朝倉氏考案の独自ルールのもと、現役プロ格闘家、元プロ格闘家、空手やボクシングの元世界ランカーに加え、ラッパーやYouTuberなど多方面で活躍する挑戦者たちが参戦。イベント名の通り、格闘技の既存イメージを“壊し続ける”刺激的な興行として人気を集めています。

2025年は、今年3月の『BreakingDown15』を皮切りに、シリーズ初となる大阪大会を含む計7大会を開催。本大会は、そんな激動の一年を締めくくる集大成となる一戦です。果たしてどんな対戦カードが組まれ、どんなドラマが生まれるのか――。熱き1分間の死闘を、ぜひ「ABEMA」でお見逃しなく。

本大会は、「ABEMA PPV」にて前売り視聴チケットを11月29日（土）19時から12月13日（土）23時59分まで3,300円（税込）にて販売（※1）いたします。また、一般視聴チケットは12月14日（日）0時から12月21日（日）14時まで3,800円（税込）にてそれぞれ販売いたします。

なお、本大会の視聴チケット販売期間内に、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」（※2）に新規登録し、視聴チケットを購入したうえで対象条件を満たした方には600円のキャッシュバックを行うキャンペーンも実施中です。

（※1）チケットはアプリ内とWeb ブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの対象外となります。

■ABEMA全試合生中継 『AMBiQUE presents BreakingDown18』 概要

配信日時：2025年12月14日（日）13時30分～ （配信開始：13時～）

見逃し配信：2025年12月21日（日）23時59分まで

チケット販売ページ： https://abema.tv/live-event/9a5d813a-abd7-4d76-816e-459841fcde57

チケット販売日時／視聴料金：

＜前売りチケット＞

販売期間：2025年11月29日（土）19時～12月13日（土）23時59分まで

視聴料金：3,300円

※アプリからの購入は、追加で300円手数料がかかります。

＜一般チケット＞

販売期間：2025年12月14日（日）0時～12月21日（日）14時

視聴料金：3,800円

※アプリでの購入は、追加で300円手数料がかかります。

【注意事項】

※本公演は見逃し配信対応しております、また、追っかけ再生も対応しております。

※見逃し視聴期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本公演は、海外(VPNを含む)からは視聴いただけません。

※放送時間は前後する可能性がございます。ご了承下さい。

※チケット購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・払い戻しはできません。

※配信には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。

※選手のコンディションなどを理由に急遽休止となる可能性がございます。

※上記概要は予告なく変更する場合がございます。

※その他「ABEMA PPV」についてはこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872