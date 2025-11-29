ころん(すとぷり)、年始のワンマンライブ、STPR TICKET・プレイガイド最終先着販売！後輩メンバー参加の新曲MVも公開！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー「ころん」のワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』(2026年1月3日(土)、1月4日(日)開催)について、STPR TICKET・プレイガイド最終先着販売を11月29日(土)18:30から開始したことをお知らせいたします。あわせて、後輩グループのメンバー3名が参加した新曲MVを同日公開いたしました。

「ころん」にとって約6年ぶりとなるワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』。出身地・埼玉で迎える凱旋の舞台で、これまで応援してくださったリスナーの皆さまに感謝を込め、特別な時間を創り上げます。

2025年1月に同会場で開催された「すとぷり」ワンマンライブ『すとろべりーめもりーVol.Forever!! 『すとぷり Best Album Release Party 2025』では、自身のソロワンマンライブ開催決定が発表された際に、「たまアリでやりたい！お願いしますっ！」と懇願し、満面の笑みを浮かべていた「ころん」。その時に口にした夢のステージが、ついに現実となります。

この度、本公演のSTPRTICKET・プレイガイド最終先着販売が、2025年11月29日(土)18:30よりスタートしました。

2026年の幕開けを、ぜひ「ころん」と一緒に笑顔で迎え、その夢のステージを体感してください！

さらに本日、「ころん」と「すとぷり」の後輩グループ、2.5次元超多才歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」のメンバー「あっきぃ」「まぜ太」「ぷりっつ」によるユニット“BNK”の新曲MVを、「ころん」のYouTube公式チャンネルにて公開いたしました。本楽曲は、2025年12月17日(水)リリース予定の2ndフルアルバム『空色エンドロール』にも収録されます。ぜひ、あわせてお楽しみください。

■『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』 公演情報

【公演タイトル】 ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ

【開催日時】

-2026年1月3日(土)

開場 16:30／開演 18:00

-2026年1月4日(日)

[1部]開場 11:00／開演 12:30

[2部]開場 16:30／開演 18:00

【会場】 さいたまスーパーアリーナ

〒330ｰ0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8

【特設サイト】https://colon-saitama-arena2026.stpr.com/

■『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』チケット情報

【STPR TICKET・プレイガイド最終先着販売】

●受付期間

2025年11月29日(土)18:30～2025年12月9日(火)23:59

●受付ページ

STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/colon

※チケットの申し込みにはSTPR ID(登録無料)が必要です。同行者の方もSTPR IDが必要です

イープラス：https://eplus.jp/colon/

ローソンチケット：https://l-tike.com/colon/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/colon/

●指定席

価格：8,800円(税込)

●ファミリー席(着席指定席)

価格：6,600円(税込)

※ファミリー席(着席指定席)は、STPR TICKETのみの販売となります



≪注意事項≫

※3才以上有料

※全席指定席

※先着受付のため、予約枚数終了次第、販売終了となります

※12/4(木)00:00以降はクレジットカード支払いのみとなります

※チケットは全て電子チケットとなります

※全ての公演に1回ずつ、お一人様4枚までお申込みいただけます

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申込みください

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード2次受付(抽選)

【受付期間】

2025年11月29日(土)18:30～2025年12月3日(水)23:59

【チケット価格】

アップグレード料金：9,200円(税込)

内訳：指定席チケット(8,800円)+アップグレード料金(9,200円)

【受付URL】

https://stpr-ticket.com/booths/colon

【注意事項】

※本受付は「FC最速先行」にて「指定席」をご購入・ご当選された方のみ対象となります

※指定席チケット1枚につき差額代金9,200円を頂戴いたします

※抽選での受付となります

※本受付のお支払い方法はクレジットカードのみとなります

※前回アップグレード受付に当選されている公演は対象外となります

※前回アップグレード受付に落選されている公演は対象となります

■「ころん」と「AMPTAKxCOLORS」のメンバー「あっきぃ・まぜ太・ぷりっつ」によるユニット「BNK」の新曲MV『チームBNK』

「BNK」(メンバー：ころん・あっきぃ・まぜ太・ぷりっつ）初のオリジナル曲『チームBNK』が、ころん2ndフルアルバム『空色エンドロール』に収録決定。 いつもハイテンションな彼ららしさを詰め込んだ本作には、各メンバーの名言や、BNK結成秘話へとつながる"ゲーム"にまつわるフレーズなど、多彩なギミックが随所に散りばめられています。

巧妙かつ超ハイテンションな世界観は、まさに彼らならでは。聞いてるだけでワクワクするような、リスナーさん(ファンの呼称)必聴の一曲となっています。

【MV】『チームBNK』 / BNK

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LRQF3HeeuzE ]

YouTube：https://youtu.be/LRQF3HeeuzE

Vocal：BNK

Lyric：安部大希-amazuti-

Music：安部大希-amazuti- , GAK-amazuti-

Arrangement：GAK-amazuti-

Sound Direction：新田 雄一（Gold Beats Factory）

Mix：細井智史

Illust：紅茶マジ太郎 / シマ傘忘れ / 明澄Mopp / 桐谷

Movie：naco

■場面写

■ころん(すとぷり) Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。水色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は157万人、TikTok フォロワー92万人、各SNSの合計フォロワー数654万人にのぼる。(2025年11月現在)

ハイテンションゲーム実況者として知られ、X発表の「世界で話題になったゲーム関連の人物」では、21年、22年の上半期に二年連続で1位を獲得。ガサガサボイスの地声と天然水と言われる透き通った歌声のギャップが魅力で、初のフルアルバム「アスター」は、初週に9.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング2021年2月2日付で初登場1位を獲得。2025年4月に自身初の冠ラジオ番組がスタート。同年12月には2ndフルアルバム『空色エンドロール』をリリース予定。2026 年1 月にさいたまスーパーアリーナでワンマンライブ2DAYS を開催する。

ころん(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colon56n_stpr

公式X：https://x.com/colon56n

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/colon56n

公式LINE：https://page.line.me/208hffhq

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/