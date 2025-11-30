港区田町エリアで複数の飲食店を展開する合同会社東京対馬商事(所在地：東京都港区、代表：小川 延貴)は、2025年9月、慶應仲通りに新業態となる『NEO SNACK 美酒乱(みしゅらん)』をオープンいたしました。





本店舗は、スナック文化の魅力である「ママとの会話」「常連同士のつながり」「温かな雰囲気」を残しながら、時代に合わせて洗練された空間・明朗会計・キャッシュレス対応などの新要素を加えた、“令和スタイルのスナック” をコンセプトとしています。





入口





■「NEO SNACK 美酒乱」誕生の背景

近年、田町・芝浦エリアでは再開発が進み、若手ビジネスパーソンや女性客が増加しています。一方で、「スナックに興味はあるが、入りづらい」「料金が分かりにくい」という声も多く、従来のスナックの魅力を活かしながら 誰でも気軽に入れる新しい社交場を作りたいと考え、本店舗が誕生しました。





代表の小川はこれまで8業態以上を手掛け、“また来たくなる空間づくり”をテーマに地域とともに発展する飲食店経営を実施。「NEO SNACK 美酒乱」は、地域コミュニティをつなぐ“第三の居場所”としての役割も担います。









■「NEO SNACK 美酒乱」の特徴

1. 初めてでも安心できる明朗会計

チャージ・セット料金・ボトル料金をクリアに提示し、スナック初心者でも安心。若い世代・女性客・お一人様でも入りやすい料金体系を採用します。





2. 会話が生まれる空間設計

やわらかい照明・ほどよい音量のBGM・距離の近すぎないカウンターなど、「自然と会話が弾む」よう設計。お客様同士のつながりを楽しむ“社交の場”として機能します。





3. 令和の“ネオママ文化”

従来のスナックの温かさに、現代的な接客や雰囲気をミックス。フラットで居心地の良い“たまり場”として、新しいスナック体験を提供します。





カウンター





ボックス席





■店舗概要

店舗名 ： NEO SNACK 美酒乱(みしゅらん)

所在地 ： 東京都港区芝5-23-7

田町ANNEX1F(慶應仲通り商店街内)

席数 ： カウンター4席／ボックス14席

営業時間： 19：00～01：00

定休日 ： 日曜日

料金体系： 飲み放題：7,000円/2時間

ボトル ：8,000円～

TAX ：10％

店舗URL ： https://misyuran.favy.jp/





看板









■会社概要

商号 ： 合同会社東京対馬商事

代表者 ： 代表社員 小川 延貴

所在地 ： 〒108-0014 東京都港区芝5-24-7

設立 ： 2016年05月

事業内容： 飲食店の運営

資本金 ： 500万円

URL ： https://konne-tsushima.com/