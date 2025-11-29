androp・内澤崇仁　初のエッセイ集「音は空から 言葉は身から」2026年2月26日(木)発売決定！内澤崇仁の音楽、創作のルーツを辿る１冊

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA)は、2026年2月26日(木)にロックバンド・andropのボーカル＆ギターの内澤崇仁の初のエッセイ集「音は空から 言葉は身から」(1,800円＋税)を刊行。内澤の地元・青森県八戸市の地元紙「デーリー東北」で2020年から連載をしているエッセイに加筆・修正を加え、さらに書き下ろし5編（予定）やロングインタビューを収録し、andropの楽曲の制作メモや、八戸で撮影したフォトストーリーなどを収めた内澤崇仁の音楽のルーツを詰め込んだ１冊だ。

（C）KADOKAWA/撮影＝山田大輔

バンド活動のみならず、さまざまなアーティストへの楽曲提供、映画、ドラマの劇伴、プロデュースも手掛ける内澤崇仁の初のエッセイ集は、彼の地元である青森県・八戸市の地元紙で2020年から、八戸と自分とをつなぐ言葉、風景、思い出を綴ってきたエッセイに、加筆、修正を加えたほか、書き下ろし５編（予定）を収録。さらに今の内澤の心境、音楽への思いや今まで語られなかった上京時のエピソード、バンドとして歩んできた15年などをロングインタビューでひも解き、andropの楽曲制作時のメモ、歌詞の原型なども掲載している。そして八戸の町や海、思い出のライブハウス、楽器店を巡った八戸散歩の様子を収めたフォトストーリーなど、彼の内面も垣間見られるエッセイ集となっている。

各販売サイト別の特典も解禁

Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/) 限定版、楽天ブックス限定版は、それぞれ絵柄が違うオリジナルカードを封入。

Amazon.co.jp (https://www.amazon.co.jp/)限定版は、andropの楽曲制作時の制作メモをプリントしたデザインに、内澤崇仁からのメッセージ（印字）が入ったオリジナルカード。

楽天ブックス限定版は、内澤崇仁の本書の修正赤字入り初稿原稿をそのままプリントしたデザインに、内澤からのメッセージ（印字）が入ったオリジナルカード。

※メッセージはそれぞれ異なります。

※いずれも数量限定特典のため、なくなり次第配布終了となります。

▲たかちゃん3連アクリルキーホルダー

カドストでは、書籍に加えてエッセイ集にも収録している幼少時の内澤崇仁の写真で制作した「たかちゃん3連アクリルキーホルダー」に、本書のために書き下ろした楽曲をダウンロードできるオリジナルダウンロードカード（conca）をセットにした特別版を販売。

「たかちゃん３連アクリルキーホルダー」の写真は内澤自らセレクトし、お洋服も黄色で統一したキュートな仕上がりになっているので、ぜひ手にとってほしい。

また、本書のために内澤が新曲を制作、カドスト限定特典のこのカードでのダウンロードでのみ聴くことができる貴重な作品だ。

「初著書 出版記念 弾き語りインストアイベント」も4月9日（木）東京・タワーレコード渋谷店にて開催！

初の著書発売を記念し、弾き語りインストアイベントを開催。

普段聞けない楽曲もこの機会に披露する予定です。

詳細は下記サイトでご確認ください。

URL：https://teket.jp/186/61012

内澤崇仁コメント

初めての本を出します。

およそ5年にわたって、青森の新聞デーリー東北でエッセイを書いてきました。

andropの活動が思うようにできなかったコロナ禍の頃、音楽とも、自分自身とも、改めて向き合っていた時間に、地元八戸へ向けた手紙のように始めたものでした。

季節が巡っていく中、普段は音で届けてきたような日々のこと、大切な人のこと、今の自分を形づくってきた記憶が詰め込まれています。

音があるとより届くのかもしれないと思ったので、特別版には曲も添えることにしました。

ページをめくりながら、曲と一緒に読んでもらえたら嬉しいです

内澤崇仁（うちさわ・たかひと）＝12月6日生まれ、青森県、八戸市出身。2009年にandropとして『anew』でデビュー。2014年には国立代々木体育館でのライブも敢行（Sold out）。音楽家としても高い評価を得ており、柴咲コウ、Aimer、Da-iCE、上白石萌音、菊池桃子、有華、松下洸平、幾田りらなどに楽曲提供、プロデュースを行う。映画「君は月夜に光り輝く」「アナログ」の劇伴、「サヨナラまでの30分」の音楽プロデュース、2025年7月期のドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（TBS）では初のドラマ劇伴を担当した。

12月13日(土)には、福井県鯖江市のギター専門店・Tabby's Guitar & MusicにてMARTINCLUBJAPAN Presents 「内澤崇仁＋佐藤拓也 TALK & LIVE」を開催、12月15日（月）にBillboard Live TOKYOにて開催される「ROCKIN’QUARTET忘年会SPECIAL」に内澤のみ出演、2026年１月22日（木）は、東京ゲストハウス王子にて行われる近藤康平50祭り-15DAYS20STROKES-に内澤のみ出演、2026年2月17日（火）は恵比寿LIQUIDROOMにてandrop presents “A+”「androp x BLUE ENCOUNT」を開催。そして自身のレーベル設立から10周年を記念したライブ「image world -10th Anniversary Live-」を Billboard Live TOKYOにて2026年3月22日（日）、Billboard Live OSAKAにて2026年3月29日（日）に開催する。

内澤崇仁 「音は空から 言葉は身から」仕様

【タイトル】内澤崇仁「音は空から 言葉は身から」

【価格】1,980円(本体1,800円+税)

【発売日】2026年2月26日(木)

【判型】四六判（128mm×188mm）

【商品形態】単行本

【ページ数】224P(１C／4C)