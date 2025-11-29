【冬季限定】神戸の生田神社にて切り絵御朱印など冬季限定御朱印６種を授与！！

1.令和７年１２月限定御朱印について

生田神社

「むすび育む宮」生田神社（兵庫県・神戸市）にて令和７年１２月１日（月）より切り絵御朱印２種・四輝（しき）朱印をはじめ、１２月限定の御朱印６種を授与いたします。

１２月限定御朱印６種切り絵御朱印【雪月花（せつげつか）】切り絵御朱印【雪月花（せつげつか）】

この御朱印は、季節が移ろう中、冬の美しい自然の風景をイメージし、切り絵にて調製したものです。

冬の静寂を深めるかのようにしんしんと降り積もる雪景色の中、季節の花である冬牡丹、また夜空に輝く月が織りなす幽玄で風雅な情景を表現しております。

お受けになった皆様が、季節の移ろい、美しさを感じていただき、お幸せにお過ごしになりますことをお祈りいたします。

※雪華の一部を通常のレーザーカットではなく、レーザーの出力を調整し紙を削る技法（ハーフカット）を用いて他には無い表現をしております。





授与期間：令和７年１２月１日～１２月３１日※状況により無くなる場合もございます。初穂料：１，０００円https://ikutajinja.official.ec/items/126695277切り絵御朱印【冬詣】

雪の結晶を六弁の丸い花のように表現した縁起の良い模様である雪輪（たくさん雪が降った年は作物が豊かに実ることから、雪輪文様は「豊作」の象徴といわれております）と雪華をイメージして、冬の光り輝く荘厳で華やかな風景を表現し、切り絵にて調製いたしました。

お受けになった皆様には、来たる令和八年を無事お迎え頂き、また新しい年が実り多き年となる事をお祈りいたします。

約A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和７年１２月１日～１２月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/126695024

切り絵御朱印【冬詣】四輝朱印【冬麗（とうれい）】四輝朱印【冬麗（とうれい）】

冬の風景を「エッチング加工」の複雑な煌めきで表現した御朱印。

生田大神との尊い御神縁に結ばれ、冬の澄んだ空気を感じ、全てのものが柔らかな光りで美しく輝くように、心清らかな季節となりますことをお祈りいたします。



授与期間：令和７年１１月１日～１２月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/123293538

１２月限定御朱印【感謝】

この御朱印は、冬の幻想的な情景をイメージし、雪や結晶が神戸の街に降り注ぎ煌めく様子をデザインし、調製したものです。

神恩感謝の想いとともに、この月が穏やかで幸多き月となりますことをお祈り致します。

※A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和７年１２月１日～１２月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/126695933

１２月限定御朱印【感謝】１２月限定御朱印【しわす】１２月限定御朱印【しわす】

この御朱印は、寒い冬の澄みきった空気に包まれる中、力強く真っ赤な実をつけ彩りを加える「南天」、煌びやかに輝く雪の結晶を神戸の街に配し、調製したものです。

この月が、生田大神様との御神縁のもと、災い無く、運良き方へと進む清らかな月となりますことをお祈り致します。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和７年１２月１日～１２月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/126695652

１２月限定御朱印【冬詣】

この御朱印は、季節ごとに調製した特別なものです。

縁むすびの神である御祭神「稚日女尊」を中央に揮毫し、社紋の八重桜に合わせ今年の干支「巳」と来年の干支「午」を左右に描き、年の暮れを想いつつ、雪の結晶をちりばめ清らかな冬の様子をイメージした季節限定の御朱印です。

お受けになった皆様の健康と幸せをお祈り致します。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和７年１２月１日～１２月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/126695652

２．限定御朱印の郵送について

１２月限定御朱印【冬詣】

郵送をご希望の方は下記の生田神社限定御朱印の郵送ページにお進み下さい。

https://ikutajinja.official.ec/

３．生田神社について

生田神社

地元神戸では「いくたさん」と呼ばれ親しまれている生田神社。神功皇后摂政元年（西暦２０１年）三韓よりの帰途、今の神戸港の沖合で船が進まなくなった為に神占を行ったところ、稚日女尊が現れ、「私は活田長峡国に居りたい」と申されたので、海上五十狭茅によって祀られました。縁結び、健康長寿、商売繁盛、家内安全をはじめ、恋愛成就や安産祈願の御利益があり、神戸の守り神として広く御崇敬いただいております。



生田神社

住所：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通１－２－１

電話番号：078-321-3851

URL：https://ikutajinja.or.jp/