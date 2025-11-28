週2時間の採用データ分析が10分に。ビザスクがPERSONA導入で月24時間の工数削減とデータドリブンな採用運営を実現

株式会社アサイン（右：株式会社ビザスク HR本部 山本 今日子 様／左：PERSONA事業本部 営業責任者 島倉 悠斗）

採用管理システム「PERSONA」を提供する株式会社アサイン（本社：東京都千代田区霞が関3丁目2-5、以下「アサイン」）は、「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する 株式会社ビザスク（本社：東京都目黒区青葉台4-7-7、以下「ビザスク」）が、採用データ分析の効率化と面接日程調整の自動化を目的に「PERSONA」を導入したことをお知らせします。これにより、週2時間かかっていた採用データ分析が約10分に短縮され、月24時間相当の業務時間削減とデータドリブンな採用運営の実現に貢献しています。

導入の背景と、PERSONA選定理由

採用オペレーションの複雑化と課題

ビザスクでは事業成長に伴い、複数の人事担当と多くの現場メンバーが関わる採用体制へと拡大していました。その一方で、採用データの集計・分析は一部メンバーによるExcel作業に依存し、会議前の準備や数値確認に大きな工数が発生していたほか、外部ツールを併用した日程調整もリンク管理や確認作業の負荷が高い状況でした。

誰でも使える分析とATS内完結の日程調整が決め手に

こうした背景から、同社は採用データの一元管理とオペレーション自動化を同時に実現できるATSを検討。その中で、現場メンバーでも直感的に使える分析画面と、外部ツールに頼らずATS内で日程調整まで完結できる点、さらに多人数でも柔軟に権限設定できる点が評価され、PERSONAの導入を決定しました。

効果実感

週2時間の分析準備が10分に短縮

PERSONA導入後は、これまで週2時間かかっていた採用データの集計・分析が、ATS上で完結し約10分で済むようになりました。特定の担当者だけでなく、各メンバーが自ら画面を操作してボトルネックを把握できるようになり、感覚ではなくデータに基づいた議論が定例会議でも日常的に行われています。

日程調整のトラブル抑止と月24時間の工数削減

候補者と面接官のスケジュール取得からURL発行、案内メール送信までをPERSONA上で完結できるようになったことで、リンク貼り間違いなどのトラブルリスクが大幅に低減しました。分析と日程調整の両面での効率化により、同社では月24時間相当の工数削減が実現しており、その分を候補者対応や採用戦略の検討といった付加価値の高い業務に充てられています。

書類データの活用と入力作業の削減

加えて、履歴書・職務経歴書の情報が自動で取り込まれ構造化されることで、候補者の特徴や傾向を把握しやすくなりました。ダイレクトスカウト経由の応募情報も自動連携されるようになり、これまで手作業で行っていた入力業務も削減されるなど、業務効率化と採用の見える化の両面で効果が生まれています。

今後の展望

PERSONAは今後も判断と運用の両面を支える採用統合プラットフォームとして、AIとデータを活用した機能強化を進めていきます。具体的には、職務経歴書の自動解析による書類選考の高度化や、適性データを用いた活躍スタイルの可視化、面接内容の自動要約・評価反映、スカウト媒体ごとの効果分析、新卒向けマイページ機能などを通じて、採用担当者がより少ない工数で、入社後の活躍まで見通した意思決定ができる環境づくりを目指します。

導入事例詳細

誰でも使える分析機能と、日程調整の完全自動化が決め手。ビザスクがPERSONAを選んだ理由とは(https://www.web.persona-ats.com/cases/visasq/)

・PERSONAのサービス資料はこちら：https://www.web.persona-ats.com/request/

・PERSONAの料金表はこちら：https://www.web.persona-ats.com/feelist/

会社名：株式会社アサイン

設立日：2016年12月

代表者：小瀬村 卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-5 霞が関ビルディング12F・30F・36F

