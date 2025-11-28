エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード 2025の受賞者決定！表彰イベントを開催します。

写真拡大 (全11枚)

エンジニアフレンドリーシティ福岡


エンジニアコミュニティ文化の発展やエンジニアを取り巻く環境の充実に貢献した「エンジニアコミュニティ」「企業」、開発を通して成長し、優れたプロダクトを生み出した「チーム」を表彰する「エンジニアフレンドリーシティ福岡(EFC)アワード」の受賞者が決定しました。


12月５日(金)には表彰イベントを開催します。当日は、高島市長挨拶、表彰式のほか、受賞者によるプレゼン（LT）や、交流会等を予定しています。


・エンジニアフレンドリーシティ福岡アワード 2025表彰イベント

・表彰日時


2025年12月5日(金)18:30～



・表彰会場


エンジニアカフェ メインホール（福岡市中央区天神１丁目１５-３０　福岡市赤煉瓦文化館１階）



受賞者の詳細はEFCアワードのWebサイトをご覧ください。


オンライン(YouTubeLive)でも配信します。


https://efc.fukuoka.jp/awardsp/



18:30　EFCアワード2025表彰式


19:00　EDD企業賞・特別賞表彰式


19:30　受賞者プレゼン（LT）


20:15　まちデジ紹介・受賞者プレゼン（LT）


20:30　交流会


・EFCアワード受賞者

■コミュニティ部門


積極的にエンジニアの勉強会や交流会等の活動を行い、エンジニアの交流促進や活動の活発化、スキルアップ等に貢献する活動を行っているエンジニアコミュニティ



AGI福岡

ハックツハッカソンコミュニティ

福岡データエンジニアリング勉強会

■企業部門


エンジニアのスキルアップにつながる取組みや働きやすい環境づくり、コミュニティ活動への支援等を行っている企業



株式会社ハックツ

株式会社フラッグシステム


■プロダクト開発部門


自身が考える課題等をテクノロジーで解決、実現するプロダクトを開発した個人または


グループ


※福岡市主催開発コンテスト「Engineer Driven Day(EDD)」における受賞チーム



チーム：「AIEL」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロダクト：「Nois」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

チーム：「SelfPomodoro」　　　　　　　　　　　　　　プロダクト：「 SelfPomodoro」


チーム：「チームTANAKA」　　　　　　　　　　　　　　プロダクト：「たねすけさんAI×家庭菜園：種まき初心者をたすけるスマホアプリ」

チーム：「ANSLIN（アンシリン）」　　　　　　　　　　　プロダクト：「 ANSLIN（アンシリン）」

EDDではEFCアワードプロダクト開発部門とは別に、６チームが企業賞を、１チームが特別賞を受賞しています。


EDD企業賞及び特別賞については、EDDのWEBサイトをご覧ください。


https://efc.fukuoka.jp/edd/#eddkigyo


・エンジニアフレンドリーシティ福岡（EFC）

エンジニアが集まる、活躍する、成長する街、福岡をエンジニアとともにつくる取組みです。


エンジニアと福岡市が協力し、エンジニアがここで働きたいと思うようなまちづくりを目指し、エンジニアコミュニティの見える化や、エンジニアのモチベーションアップ、また、エンジニアと多業種の企業や、学生との連携に繋がるような取組みを行っています。取組みの詳細はWebサイトへ。


エンジニアフレンドリーシティ福岡（ https://efc.fukuoka.jp/ ）


お問い合わせ先

エンジニアフレンドリーシティ福岡事務局


Tel: 092-852-3453


Mail: info@efc.fukuoka.jp