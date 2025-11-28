レオパレス21、全国一斉訓練で「Good安否確認賞2025」優秀賞を受賞

株式会社レオパレス21

株式会社レオパレス21（東京都中野区 代表取締役社長：宮尾 文也、以下「当社」）は、2025年9月1日に実施されたトヨクモ株式会社(東京都品川区 代表取締役社長：山本 裕次、以下「トヨクモ」）主催の全国一斉安否確認訓練において、回答率の高さおよび回答の迅速性が評価され、「Good安否確認賞2025」にて優秀賞を受賞しましたので、お知らせいたします。

評価されたポイント

当社は、全国一斉安否確認訓練において、回答時間の中央値が36.3分となり、全企業平均の56.9分と比べて20.6分早い結果となりました。また、回答率においても、全企業平均が81.2％である一方で、94.4％という高い実績を達成しました。こうした迅速かつ確実な対応が評価され、今回の優秀賞受賞につながりました。

当社の取り組みについて

当社では、独自の安否確認訓練を年2回実施しており、社員の防災意識の向上と災害時の対応力強化に取り組んでいます。本訓練は、明確な日時を公表せずに実施しており、開始時刻を予測できない状況での対応力を養うことを目的としています。

今後は、各部署への責任者の配置や操作手順の理解促進、メール・アプリ登録の推進による通知精度の向上を図り、全社員が不測の事態にも柔軟かつ確実に対応できる体制づくりを進めてまいります。

Good安否確認賞とは

Good安否確認賞は、年に一度実施される全国一斉訓練の結果に基づき、優れた防災対応を示された企業・団体を表彰する制度です。本訓練は、法人向けの安否確認システム「安否確認サービス2」の導入企業・団体向けに実施される、実践形式の安否確認訓練であり、訓練における「回答率」や「回答までにかかった時間」を客観的な指標で総合的に評価し、選出されます。2025年度は過去最大となる2,261社・89万2,734名が参加し、当社を含む10団体が受賞しました。

*引用：トヨクモ株式会社 【Good安否確認賞2025】 全国一斉訓練で優秀な成績を収めた10団体を発表

https://www.toyokumo.co.jp/2025/10/10/good-anpikakunin-award2025

■会社情報

株式会社レオパレス21

設立：1973年8月17日

本社住所：〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11

代表者：代表取締役社長 宮尾 文也

企業サイト：https://www.leopalace21.co.jp/