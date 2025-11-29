100kmの都市隣接登山道を走るトレイルランニングレース「HIROSHIMA TRAIL 2026」初開催決定！

国内外2,000人のランナーが広島の山々を駆け抜ける！


広島には、広島市・呉市・廿日市市・江田島市・府中町・海田町・北広島町・熊野町、坂町の4市5町をつなぐ全長293.8kmの長距離登山道「広島湾岸トレイル(R)」があります。


平和都市広島と瀬戸内海の多島美の絶景を擁するこのトレイルは、広島湾岸トレイル協議会が中心となり、多くの市民の協力によって長年にわたり保全・整備が続けられてきた貴重な自然資源かつ健康資源であり、未開発の観光資源でもあります。


広島湾岸トレイル公式サイト（https://hiroshima-wangantrail.jp/）



広島湾岸トレイル(R)は、都市部からわずか数キロで豊かな自然へアクセスできる「都市隣接周回型トレイル」として、国内外でも非常に珍しい特徴を持っています。


街の中心部から短時間で山へ入り、瀬戸内の海・島・街並みを一望できる景観へと到達できる環境は、自然体験と市街地の賑わいを同時に体感できます。


本大会では、この広島湾岸トレイル(R)の一部を活用し、広島の自然の魅力や地域の文化を体感できるコースを設定しています。





「HIROSHIMA TRAIL 2026」は広島の自然、文化、歴史、そして平和のメッセージを発信し、地域振興と観光振興とロングトレイル振興を図ることを目的として開催され、広島に新たなスポーツツーリズムを創出します。


競技では、100K、50K、20Kの3種目を設定し、選手は制限時間内の完走を目指して競い合います。


参加者は国内外から約2,000名を見込んでおり、多くのランナーが広島の魅力を再発見する機会となることが期待されます。






大会会場は、広島の新たなスポーツ拠点であるひろしまスタジアムパーク（エディオンピースウイング広島隣接）を拠点に開催。


今後毎年継続開催を予定しており、参加費とは別にコース整備協力寄付金を募り、持続可能な運営体制を構築する仕組みも導入します。



トレイルランニングとは


トレイルランニングは、山や森、海岸線など 自然の地形を走るアウトドアスポーツ で、世界的に人気が高まっています。 自然と向き合いながら走る没入感や、地域の景観・文化を楽しめる「旅のようなスポーツ」として注目されています。









今後の展望について


2027年以降は、国際基準を取り入れた本格的な国際大会化を目指して準備を進めています。安全管理、環境配慮、多言語対応など、国際大会に求められる体制整備を段階的に実施していきます。



HIROSHIMA TRAIL 2026 開催概要



大会名称：HIROSHIMA TRAIL 2026


主催：HIROSHIMA TRAIL 実行委員会


後援：広島県、広島市、日本ロングトレイル協会


特別協力：広島湾岸トレイル協議会



開催日：2026年4月11日（土）～12日（日）


会場：ひろしまスタジアムパーク(https://www.hiroshima-stadiumpark.jp/)（広島県広島市中区基町15）



種目・定員・エントリー費


100K 1,000名（109km/累積標高6,570m）38,000円


50K 500名（48km/累積標高2,680m）25,000円


20K 500名（24km/累積標高880m）10,000円


合計 2,000名


※先着順。定員になり次第受付終了。


※コースの維持・保全を目的として、エントリー費とは別に「コース整備協力寄付金」へのご協力をお願いします。



コースマップ



エントリー期間


2025年12月10日（水）20時～2026年3月1日（日）



エントリー方法


RUNNETによるオンライン受付



大会公式サイト


https://hiroshima-trailrun.com/



大会公式インスタグラム


https://www.instagram.com/hiroshima.trailrun/



お問い合わせ先


HIROSHIMA TRAIL 実行委員会 大会事務局


担当：川路（かわじ）


TEL：082-961-2740


E-mail：info@hiroshima-trailrun.com


所在地：広島県広島市中区小町3-25 三共広島ビル8F 株式会社ルーフトピック内