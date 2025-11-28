【フジテレビ】結婚するためにセックスフレンドたちと別れていく バイバイ・ラブストーリー『バイバイフレンド』11月28日（金）０時よりFOD SHORTにて独占配信開始

株式会社フジテレビジョンhttps://short.fod.fujitv.co.jp/sc54k/ （番組ページ）

フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて、『バイバイフレンド』の独占配信を、11月28日（金）０時より開始しました。

『FOD SHORT』は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

【ストーリー】

美海（雪見みと）は28歳。特段美人ではなくもう若くもない。

好きな人が出来ても、相手にしてもらえなかった。

そんな私に、イケメン医師（亜莉）からまさかのプロポーズ！

結婚したいが、私には隠している秘密があった。

それは、４人のセフレ（スタンミ・古屋ロビン・阿久津仁愛・東ブクロ）がいること。

一筋縄では行かないセフレたちとバイバイして、都合の良い女から脱却し、結婚することは出来るのか！？

【コメント】

雪見みと

「脚本を読み、美海の心情に共感するところもあって、この物語のことが頭から離れなかったので、出演が決まった時はこの役にとことん向き合えることが嬉しかったです。

幸せになりたいと願う美海の不器用だけどまっすぐな想いを、監督と話し合いながら大切に演じました。

恋のときめきだけでなく、友情や寂しさ、不安まで丁寧に描かれた“痛くて愛おしい”物語です。

きっと“自分のことかも”と思える瞬間があるはず。

是非“バイバイ”の本当の意味を最後まで見届けてもらえたらと思います」

亜莉

「セフレ関係だった美海に突然プロポーズをするところから物語は始まります。

僕が演じる大輔は、誠実さと衝動が共存する男です。

大人の恋愛の中で揺れ動く愛と欲、そのリアルをぜひ感じてください」

スタンミ

「スタンミじゃぱんです。

この作品のお声がけをいただいた時、正直なところ受けるかどうかとても悩みましたが、新しい表現のチャレンジということで精一杯やらせていただきました。

全力で挑戦したので、是非見てください」

東ブクロ（さらば青春の光）

「どう考えても私以外にいないという役柄をいただきまして、なんの役作りも演技もせぬままクランクアップさせていただきました。この主人公に共感された女性の方、ご連絡お待ちしております」

◇ ドラマ概要

■タイトル：『バイバイフレンド』（全73話）

■配 信：11月28日（金）０時～独占配信開始

■出 演：雪見みと／亜莉／二宮芽生／東 夏輝／スタンミ／阿久津仁愛／古屋呂敏／山下航平／

ちなぷぷ／種村敦生／乾りさこ／山口篤志／東ブクロ（さらば青春の光）

■スタッフ：脚本：ナラミハル

企画プロデュース：憶 映

演出：憶 映／橋本英樹

プロデュース：荒井俊雄／田上向日葵

制作プロダクション：MOJI MOJI LABEL

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp/sc54k/ （番組ページ）

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort

（Google Play）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp