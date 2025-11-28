¿À¸Í¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Øºþ¿·¡£
À®º§¿ô¤¬¹ñÆâºÇÂ¿*¹¤Îº§³è¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºäÌÐ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6071¡¢°Ê²¼¡ÖIBJ¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖIBJ Matching¡ÊIBJ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢¿À¸Í¥é¥¦¥ó¥¸¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì¤ª¤è¤ÓÆ±²ñ¾ìÆâ¤ËÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê²ñ°÷¸þ¤±¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¥Öー¥¹¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¹â¤Þ¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ð²ñ¤¤¡É¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÆ°Àþ¡¢²÷Å¬À¤ò°ì¿·¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾å¼Á¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¡¢11·î29Æü¡¦30Æü¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢12·î28Æü¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö1,000±ß¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¿À¸Í¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ïº§³è¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ð²ñ¤¤¡É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»²²Ã¼Ô¤Î°Â¿´´¶¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤è¤êÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¿À¸Í²ñ¾ì¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¥Öー¥¹¤È¤ª¸«¹ç¤¤¥Öー¥¹¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Æ°Àþ¡¦²÷Å¬À¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§
¡ü º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì
Íè¾ì¼Ô¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¿§Ä´¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¦Æ°Àþ¤òºþ¿·¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¥Èー¥ó¤Î¶õ´Ö¤È¡¢¿À¸Í¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ö¥ëー¤Î¥Ú¥¢¥·ー¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ä»¨²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡ÈÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤ª¸«¹ç¤¤¥Öー¥¹
1ÂÐ1¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿Àß·×¤Ë²þÁõ¡£ÌÚÌÜ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë½À¤é¤«¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤È¼«Á³¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë¤è¤ê¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²÷Å¬À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¥§¥¢¤äÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ªÁê¼ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²¼µ´ü´ÖÃæ¤Ë¿À¸Í¥é¥¦¥ó¥¸¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÅöÆü¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÂÐ¾ÝÆü¡§2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü)
¡ü ÆÃÅµ¡§2025Ç¯12·î28Æü(Æü)¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö1,000±ß¥¯ー¥Ý¥ó¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Â¿´¤·¤Æº§³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ì¤Íè¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È½Ð²ñ¤¨¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í¤é¤·¤¤²¹¤«¤ß¤È¾å¼Á¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿À¸Í¥é¥¦¥ó¥¸³µÍ×
¢£IBJ Matching
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢º§³è¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î1ÂÐ1¤Î¸Ä¼¼¥Èー¥¯¤«¤é¡¢Îø³èÆæ²ò¤¡¦¼ñÌ£¥³¥ó¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Î¨¤ò¼Â¸½¡£ÀÜµÒÀÜ¶ø¸¦½¤¤ä¥íー¥×¥ìÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡Ê¡á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¸þ¾å¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.partyparty.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIBJ
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ®º§¡Ê¡áº§Ìó¡Ë*¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁ´¹ñ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Èº§³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤À¤±¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¿Æ¿È¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº§³è¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¡×¤Ë¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-23-7 ¿·½É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¦¥¨¥¹¥È 12³¬¡¦17³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐºä ÌÐ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ibjapan.jp/
