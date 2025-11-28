ÄÍ¸µÂçÁª¼ê¡¡·ÀÌóËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó

ÄÍ¸µ Âç / Dai TSUKAMOTO ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë








¢£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
MF

¢£À¸Ç¯·îÆü
2001Ç¯6·î23Æü

¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÂçºåÉÜ

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
178cm/72kg

¢£¥Áー¥àÎò
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ - ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æー¥¹ - ¥¬¥ó¥ÐÂçºå - ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô(°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­) - ¥¬¥ó¥ÐÂçºå - ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô

¢£½Ð¾ìµ­Ï¿
J1¥êー¥°¡¡17»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
J2¥êー¥°¡¡0»î¹ç(0ÆÀÅÀ)
J3¥êー¥°¡¡58»î¹ç(8ÆÀÅÀ)
¥«¥Ã¥×Àï¡¡ 1»î¹ç(0ÆÀÅÀ)







◼️¥³¥á¥ó¥È


2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


³èÌö¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤­¤º¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£


²ø²æ¤Ê¤¯¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÈËèÆü¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«ー¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£


¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¤³¤ÎÀè¤Þ¤À¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£