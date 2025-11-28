熊谷アンドリュー選手　契約満了のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

熊谷 アンドリュー / Andrew KUMAGAI　プロフィール








◼️ポジション
MF

◼️生年月日
1993年6月6日

◼️出身地
神奈川県

◼️身長/体重
180cm/78kg

◼️チーム歴
横浜F・マリノスプライマリー追浜 - 横浜F・マリノスJrユース追浜 - 横浜F・マリノスユース - 横浜F・マリノス - 湘南ベルマーレ - 横浜F・マリノス - ツエーゲン金沢 - 横浜F・マリノス - ジェフユナイテッド千葉 - 横浜F・マリノス - ジェフユナイテッド市原・千葉 - ツエーゲン金沢

◼️出場記録
J1リーグ　17試合(1得点)
J2リーグ　224試合(4得点)
J3リーグ　36試合(1得点)
カップ戦　 12試合(1得点)







◼️コメント


ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆さん


こんな自分を一年半応援していただきありがとうございました。


皆さんの力強い声援のおかげで、勝利にもっていけた試合が何度も何度もあります。


どんな状況でも一緒戦っていただきありがとうございました。


最高のチームメイトに出会え、全員で昇格に向けて切磋琢磨できたことを本当に感謝してます。


明日J2昇格に向けて絶対に負けられない試合があるので、ツエーゲンファミリー全員で戦い、J2昇格できるようにもう一度皆さんの力を貸してください。


みんなで絶対J2昇格しましょう。