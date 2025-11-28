熊谷アンドリュー選手　契約満了のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

熊谷 アンドリュー / Andrew KUMAGAI プロフィール

◼️ポジション

MF



◼️生年月日

1993年6月6日



◼️出身地

神奈川県



◼️身長/体重

180cm/78kg



◼️チーム歴

横浜F・マリノスプライマリー追浜 - 横浜F・マリノスJrユース追浜 - 横浜F・マリノスユース - 横浜F・マリノス - 湘南ベルマーレ - 横浜F・マリノス - ツエーゲン金沢 - 横浜F・マリノス - ジェフユナイテッド千葉 - 横浜F・マリノス - ジェフユナイテッド市原・千葉 - ツエーゲン金沢





◼️出場記録J1リーグ 17試合(1得点)J2リーグ 224試合(4得点)J3リーグ 36試合(1得点)カップ戦 12試合(1得点)

◼️コメント

ツエーゲン金沢のファン・サポーターの皆さん

こんな自分を一年半応援していただきありがとうございました。

皆さんの力強い声援のおかげで、勝利にもっていけた試合が何度も何度もあります。

どんな状況でも一緒戦っていただきありがとうございました。

最高のチームメイトに出会え、全員で昇格に向けて切磋琢磨できたことを本当に感謝してます。

明日J2昇格に向けて絶対に負けられない試合があるので、ツエーゲンファミリー全員で戦い、J2昇格できるようにもう一度皆さんの力を貸してください。

みんなで絶対J2昇格しましょう。