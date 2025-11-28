人気のトルコリラ3通貨ペアが対象！『外貨ネクストネオ』スワップポイント最大40％増額キャンペーン！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、店頭FX『外貨ネクストネオ』におきまして、2025年12月1日（月）より「スワップポイント最大40％増額キャンペーン」を実施します。

■キャンペーン概要

対象期間中に新規建てされた対象通貨ペアの所定の売買区分のポジションに対し、同期間中の各営業日（月～金）のクローズ（取引終了時刻）をまたぐ度にその時点での数量（ただし通貨ペア毎に所定の数量を上限とします）、および当日のスワップポイント付与日数に応じて一定金額のスワップポイントを上乗せします。この上乗せ分に上限はなく、その全額を期間終了後にまとめて入金いたします。

本キャンペーン特典は、対象期間中の入金額※1が「10万円」以上となったお客様に限り、適用対象となります。

※1 本キャンペーンでいう「入金額」とは、対象期間中の「純増額」（対象期間における外部から当社口座への入金の合計と、当社口座から金融機関預貯金口座への出金の合計との差額）を指します。

■対象通貨ペア

スワップポイント40％増額：「トルコリラ/円」（TRY/JPY）、「ユーロ/トルコリラ」（EUR/TRY）

スワップポイント30％増額：「米ドル/トルコリラ」（USD/TRY）

※「トルコリラ/円」は買ポジション、その他通貨ペアは売ポシジョンに対し適用

■対象者

外為どっとコムの店頭FX『外貨ネクストネオ』口座をお持ちの方

※『らくらくFX積立』のポジションはスワップポイント最大40％上乗せの対象外となります。

■対象期間

2025年12月1日(月)午前7時00分～2025年12月27日(土)午前6時55分

■エントリー方法

外為どっとコム ウェブサイト内の「スワップポイント最大40％増額キャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

https://www.gaitame.com/campaign/increase-swap-2512/

【！ご注意ください】

キャンペーンには、所定の対象条件や対象期間、ご注意事項がございます。ご参加にあたってはリンク先の告知ページを必ずご一読ください。キャンペーンは所定のフォームからのエントリーが必要です。

通貨ペアを構成する通貨のうち、相対的に高金利の通貨を売った場合、または相対的に低金利の通貨を買った場合には、その取引数量相当のスワップポイント（通貨ペアを構成する両通貨の金利差の調整額）の支払い額が日々蓄積され、時間の経過に比例して損失額が大きくなりますのでご注意ください。また、現時点でスワップポイントを受け取れるポジションであっても、将来にわたって通貨ペアを構成する両通貨の金利差が縮小または逆転した場合には、その受け取り金額が縮小したり、反対に支払いへと転ずる可能性がございます。

また、外為どっとコムの取扱通貨のうちトルコリラ・南アフリカランド・メキシコペソ・人民元・ロシアルーブル等のいわゆる新興国通貨に分類される通貨は、インターバンク（銀行間為替市場）における流動性が主要国通貨に比べ相対的に低く、経済指標発表のみならず金融政策変更やその他政治的要因、さらには地政学的リスク等の要因による突発的な相場急変動が起こりやすい環境下にございます。これら新興国通貨それぞれのリスク、および直近時点でのリスクレポートにつきましては、下記リンク先のページをご参照願います。

https://www.gaitame.com/beginner/swap-trade/emerging-risk.html

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の 10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の 20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込） 【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会