デジタル証券フォーラム2025、リアル＆オンライン配信で開催

株式会社 日本経済新聞社

日本経済新聞社 メディアビジネスは、デジタル資産に特化した次世代経済メディア「CoinDesk JAPAN」を運営するN.Avenueと共催で、今年で5年目を迎える「デジタル証券フォーラム2025」を開催します。

https://seminar.nikkei.co.jp/e/1007106

不動産を中心に発展してきた日本のセキュリティ・トークン（ST）市場は着実に成長しています。案件の大型化だけではなく、円建てステーブルコインの発行など、ST市場は新たな局面を迎えています。本フォーラムでは、市場の拡大・多様化へと向かう日本発のSTが、資本市場と金融インフラをどう変えていくのか、現状と未来と多角的に議論します。



■開催概要■

【日時】2025/12/2(火) 13:00～15:50

【会場】KABUTO ONE ホール＆カンファレンス（東京都中央区日本橋兜町7番1号 4階）

【主催】日本経済新聞社 メディアビジネス

【共催】N.Avenue



【協賛】KDX STパートナーズ、Progmat、野村ホールディングス、BOOSTRY、三菱UFJ信託銀行、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業、東海東京証券

【受講料】 無料

【申し込み】https://seminar.nikkei.co.jp/e/1007106

【お問合せ】デジタル証券フォーラム2025事務局 https://conf1.nep-sec.jp/form/LWpPf0

■プログラム■

13:00～13:10

開会ご挨拶

金融庁 総合政策局 参事官 島崎 征夫 氏



13:10～13:40

講演

KDX STパートナーズ 代表取締役社長 中尾 彰宏 氏



13:40～14:00

講演 ：「金融×オンチェーン化」の潮流と最新動向 -日本が"プログラマブルな価値交換の世界"を牽引する道筋とは-

Progmat 代表取締役 Founder and CEO齊藤 達哉 氏

14:00～14:10

休憩

14:10～15:00

パネルディスカッション１.：実装が進む、個人投資家の新たな選択肢としてのセキュリティ・トークン

＜パネリスト＞

ケネディクス デジタル・セキュリタイゼーション部長 関 敏隆 氏

野村ホールディングス デジタル・アセット推進室 ヴァイス・プレジデント セキュリティ・トークン・グループ・リーダー 坂本 祥太 氏

Finatextホールディングス 取締役CFO 伊藤 祐一郎 氏

＜モデレーター＞ N.Avenue/CoinDesk JAPAN 代表取締役社長 神本 侑季 氏

15:00～15:50

パネルディスカッション２.：未来予想-アセット多様化・ステーブルコインで拡張する資本市場とは？

＜パネリスト＞

BOOSTRY 代表取締役社長 平井 数磨 氏

三菱UFJ信託銀行 ジュニアフェロー 宮西 正太 氏

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士 梅津 公美 氏

＜モデレーター＞ N.Avenue/CoinDesk JAPAN 代表取締役社長 神本 侑季 氏

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。