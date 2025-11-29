過去参加者累計約240名！OneRiseが主催する学生向け挑戦イベント『Origin』とは？
合同会社OneRise（本社：京都府京都市、代表：坂元柾毅）は、学生が新たな挑戦に踏み出す機会を提供する挑戦イベント『Origin』を、これまでに5回開催してきました。累計参加者は約240名にのぼり、回を重ねるごとに規模を拡大しています。本リリースでは、OneRiseが掲げる理念と、Originのこれまでの歩み、そして今後の展望をご紹介します。
OneRiseとは？
合同会社OneRise（ワンライズ）は、「全ての人に挑戦と機会を」 をMissionに掲げ、Visionとして 「意思決定のための“選択肢”を届ける。」 という未来像を提示する学生発の組織です。
誰もが自分の人生に主体的に向き合い、環境や経歴に左右されず一歩踏み出せる社会をつくることを目指しています。
主な事業として、イベントの企画運営やマーケティング支援事業を展開。その中心的取り組みが、学生の挑戦を後押しするコミュニティイベント『Origin』です。
Originとは？
『Origin』は、「ビジネスに挑戦する若者に、最初の一歩を届ける」 をテーマにした学生起業家ピッチコンテストです。
就活やキャリア選択を控える大学生に向けて、
- 学生起業家ピッチ
- ベンチャー社長セッション
- 学生 × 企業交流会
などのメインコンテンツに加え、IT、エンジニアなどの様々な領域に対して挑戦する機会を提供し、自分の進みたい方向性を自ら描ける状態をつくることを目的としています。
2024年より毎回アップデートを重ねながら開催し、学生同士のつながりや企業との接点が生まれる場所として成長を続けています。
学生起業家ピッチ
入賞した学生起業家
審査員特別セッション
学びを得ようとする学生たち
出展学生団体との交流
学生×企業 交流会
【過去5回の開催実績】
＜第1回 Origin 2024 vol.1＞
日程：2024年6月2日
会場：イノベーションカフェ「KOIN」
参加者数：24人
＜第2回 Origin 2024 vol.2＞
日程：2024年8月23日
会場：GROWTH京都河原町
参加者数：22人
＜第3回 Origin 2024 vol.3＞
日程：2024年12月14日
会場：GROWTH京都河原町
参加者数：52人
＜第4回 Origin 2025 vol.1＞
日程：2025年6月21日
会場：GROWTH京都河原町
参加者数：57人
＜第5回 Origin 2025 vol.2＞
日程：2025年10月11日
会場：ヒューリックホール京都
参加者数：83人
ご協力いただいた企業様一覧
まとめ：規模拡大とコミュニティ成長
『Origin』は5回の開催を通じて、参加者数・内容ともに毎回アップデートを続けています。特に参加者数は継続的に増加し、挑戦したい学生が集まるコミュニティとして関西圏で確かな存在感を示しています。
継続開催により、「イベント後の行動変容」や「学生同士の継続的な関係性」など、良質な循環が数多く生まれています。
参加者属性
過去参加した学生の約8～9割は、
京都大学
同志社大学
立命館大学
大阪大学
関西大学
近畿大学
といった関西の主要大学から集まっています。
ベンチャー・起業志向の高い学生が集結
過去に参加した学生たちに対して、進路希望についてアンケートを取ったところ、ベンチャー志向・起業志向の学生が約6割を占めていることがわかりました。
質の高い学習意欲とコミットメントを持つ学生が、自身の力試しや新しい経験を求め『Origin』に参加しています。
代表の思い
合同会社OneRise 代表：坂元柾毅
「唯一の価値で、共に昇り続ける。」
私たちは、他に代替できない価値をつくり続け、
その価値を社会の活性化や新しい挑戦を生む力として循環させていくことを大切にしています。
挑戦者の数だけ未来が生まれ、
未来の数だけ私たちは成長し続ける。
価値を生み、磨き、渡し、また共に昇っていく---
OneRise という名前は、
唯一の価値をつくり、それを循環させながら
人と社会と共に昇り続ける存在でありたいという意志を象徴し、
そんな未来を実現するための組織です。
今後の展望
OneRiseは今後もMissionである「全ての人に挑戦と機会を」をもとに、さらなるイベント開催を予定しています。
イベント事業だけでなく、若者に向けたアプローチを検討している企業様に対してマーケティング支援事業も展開中です。
若者の挑戦を後押しする取り組みとして、企業との共催企画も積極的に進めていく予定です。
弊社の取り組みに共感いただける企業様は、ぜひ共催・協賛をご検討ください。
今後ともOneRiseの挑戦にご期待ください。