スマホの映像をそのまま車に！GetPairrの有線＆無線ミラーリング製品がブラックフライデー期間限定の特別割引で登場し、動画やライブ配信も自由に楽しめる新しい車内エンタメ体験を多くのユーザーへ届ける

スマホに入っている動画アプリ・地図・SNSを、そのまま車のモニターで使えたら--。そんなドライバーの声に応えるべく、GetPairrは有線ミラーリングとワイヤレスミラーリングの2タイプから選べるミラーリング製品を提供しています。

車載システムのアプリ制限を気にせず、スマホの映像をそのまま車に映すことで、「見たい」「使いたい」アプリがすべて車内で完結する新しいカーエンタメ体験が実現します。今回、ブラックフライデーに合わせて2製品を特別割引で販売いたします。

■ 割引情報（期間限定）

【GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）】

・割引率：10％オフ（クーポン併用可）

・クーポンコード：R6VOJHHA

・期間：11月28日～1月31日

・商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pom1A_aqxCc ]

【GetPairr Mirror Cast】

・割引率：20％オフ（クーポン併用可）

・クーポンコード：OKB5JT9F

・期間：11月28日～1月31日

・商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=gzGiIgiS958 ]

■ 概要

GetPairrはこれまで、車内を快適にするAI Boxシリーズや、電源を入れるだけで使えるポータブルディスプレイオーディオを展開してきました。

しかし、車載ナビはアプリが制限されることも多く、「見たい動画アプリが使えない」「スマホならできることが車ではできない」という声が少なくありません。

そこでGetPairrは、スマホの画面をそのまま車に映すミラーリングを重視し、用途に応じて「有線／無線」を選べる2製品を開発しました。

■ 【製品比較表】有線か、無線か。用途で選べる2タイプ

■ 有線ミラーリング GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）

- 有線ミラーリング：GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）- ワイヤレスミラーリング：GetPairr Mirror Cast[表: https://prtimes.jp/data/corp/165291/table/32_1_20b80984f16dc5fb47c7927c7f35f068.jpg?v=202511291056 ]

GetPairr TVは、1台で3つの主要機能を備えた多用途ミラーリングアダプターです。

◆ 1. 有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

車両が有線CarPlay・有線Android Autoに対応していれば、GetPairr TVを挿すだけでワイヤレス化が可能。乗るたびにケーブルを挿す手間から完全に解放されます。

◆ 2. HDMI-IN：Fire TV Stickが車で使える

Fire TV Stickを本体のHDMI-INに接続するだけで、車載モニターで動画配信サービスを視聴可能。

家族旅行・長距離運転に非常に便利です。※Fire TV Stickは別途給電が必要。

◆ 3. スマホの有線ミラーリング（USB-C → HDMI）

iPhone15シリーズ、またはDP Alt Mode対応AndroidをUSB-C-HDMIケーブルでつなぐだけで安定した有線ミラーリングができます。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7

【GetPairr TV 注意事項】

●映像入力は最大2Kまで

●iPhone15以降／DP Alt Mode対応Androidが必要

●Fire TV Stickは別途給電が必要

●車両側が「有線CarPlay」対応であることが必須

■ ワイヤレスミラーリング GetPairr Mirror Cast

市場でも珍しい、車側アダプター＋スマホ側アダプターの2点セット構造が特徴です。

◆ 1. 有線CarPlay → ワイヤレスCarPlay

車側USBポートに本体、スマホに専用アダプターを挿すだけ。完全ワイヤレスのCarPlay体験が可能になります。

◆ 2. スマホ画面をワイヤレスでミラーリング

Wi-Fi接続不要、Bluetooth不要。スマホの画面をケーブルなしでそのまま車載モニターに表示できます。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G

【Mirror Cast 注意事項】

●ミラーリング対応スマホは iPhone15以降／DP Alt Mode Android

●車両側が有線CarPlay対応であることが必須

●Androidスマホ → Android Auto のワイヤレス化は不可

■ まとめ：有線も無線も、GetPairrならスマホ映像を車内で自由に

GetPairr TVは安定性の高い有線ミラーリング、

Mirror Castは手軽なワイヤレスミラーリングを実現します。

車内で使いたいアプリがある方、動画を見たい方、スマホの画面をそのまま映したい方は、ぜひ用途に応じて最適なミラーリング方式をお選びください。

