これまでに延べ10,000人を超える子ども・家庭に支援を届けた明石市の認定NPO法人、兵庫子ども支援団体が団体設立12周年を迎えました！

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体

認定NPO法人兵庫子ども支援団体は、本日2025年11月29日、設立12周年を迎えました。

この日を皆さまと共に迎えられたことを、心より嬉しく思います。

ふと振り返ると、干支が一巡するほどの年月が経ちました。

団体設立の年に生まれた子どもが、もう小学6年生になる年月です。

「地域の子どもたちに多様な支援を届けたい」という思いを胸に、ここまで歩みを進めてきました。

もちろん、私一人の力では到底成し得ません。理念に共感し、行動をともにしてくださったサポーターの皆さま、スタッフ、ボランティアの仲間がいたからこそ、この12年を積み重ねることができました。

この間、子どもを取り巻く環境や社会の状況は大きく変化しました。

私たちは、NPO法人ならではの柔軟さを大切にしながら、変化に応じた支援を展開してきました。

設立当初は間接的な支援が中心でしたが、2015年の学習支援事業の開始を機に、子どもたちと直接関わる活動へと広がりを見せました。そして2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの子どもや家庭が不安と困難を抱えることとなりました。学校の臨時休校、パンデミック・緊急事態宣言による外出自粛、経済的な影響--さまざまな問題が浮き彫りになる中で、私たちは臨時の居場所づくり、オンラインでの活動、食糧支援を含む生活支援など、必要な支援を模索しながら取り組んできました。

こうした活動の積み重ねにより、これまでに私たちが関わった子どもたちは 延べ10,600人を超えました。

これほど多くの子どもたちとつながることができたのは、活動に共感し、力を寄せてくださった皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

12年間の中で活動内容は社会状況に合わせて変化してきましたが、変わらないものもあります。

それは、私たちのミッションである 「子どもが笑って過ごせる地域の形成」 という思いです。

子どもや家庭を取り巻く課題は年々複雑さを増し、支援の必要性は高まり続けています。だからこそ、この変わらぬ理念を胸に、私たちは次のステージへと進んでいきたいと考えています。

今取り組んでいる支援が、子どもたちにとっての「小さな一歩」となり、やがて「未来への大きな一歩」へつながるように--。

これからも歩みを止めず、挑戦を続けてまいります。

12年間の応援にあらためて深く感謝申し上げます。

そしてこれからも、子どもたちの未来のために、どうか皆さまと力を合わせて歩み続けられますよう願っております。

2025年11月29日

認定NPO法人兵庫子ども支援団体

代 表 理 事 多田 実乘

