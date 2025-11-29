心にあかりが灯る冬物語『雪の森の妖精』刊行 現代版イソップ童話シリーズがついに10巻目に到達。冬の夜に読みたい、心をそっと照らす親子のためのファンタジー。
株式会社リリパット
物語は、雪に包まれた静かな森へ、小さな妖精がそっと舞い降りるシーンから始まります。
読む人の心にふんわり温かい光がともるような、静かで幻想的な作品に仕上がりました。
シリーズ10巻目となる本作は、
📘書籍情報
Modern Aesop Fables Vol.10 ”The Fairy of the Snowy Forest"
ひらかわゆうきの人気シリーズ『現代版イソップ童話』に、冬の新作 Vol.10『雪の森の妖精』が登場しました。親子で“やさしさの灯り”を感じられる、静かで美しいファンタジーです。
物語は、雪に包まれた静かな森へ、小さな妖精がそっと舞い降りるシーンから始まります。
彼女は、森で暮らす動物たちの小さな困りごとに寄り添い、
光を灯したり、道しるべを示したりと、“目には見えない優しさ”をそっと届けていきます。
読む人の心にふんわり温かい光がともるような、静かで幻想的な作品に仕上がりました。
短い文章と柔らかい雰囲気で、小さなお子さまにも読みやすく、
冬の夜の読み聞かせにも最適です。
シリーズ10巻目となる本作は、
「やさしさは、決して大きなものではなくても、誰かを照らす光になれる」
というメッセージを込めた一冊。
親子で一緒に、心温まる冬の物語をお楽しみください。
📘書籍情報
タイトル：現代版イソップ Vol.10『雪の森の妖精』
Modern Aesop Fables Vol.10 ”The Fairy of the Snowy Forest"
著者：ひらかわゆうき（ゆうきのおはなし工房） Yuki Hirakawa
発売日：2025年11月
販売：Amazon Kindle
シリーズ公式：『現代版イソップ童話 ― Modern Aesop Fables ―』
URL : https://x.gd/Aesop10 https://x.gd/AesopE10