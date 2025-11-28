アニメ主題歌、シナリオアート2年ぶりのMV ！「ザ・レンチキュラーズ」MV公開！

シナリオアート▲︎「ザ・レンチキュラーズ」MV場面写

10月31日(金)よりYouTubeチャンネル「TRIGGER CHANNEL」にて全世界配信中のWEBアニメ「ザ・レンチキュラーズ」の主題歌として書き下ろした完全新曲。学園アニメの世界観をMVにも落とし込み、全編学校を舞台に撮影。今回の監督はGt/Voハヤシコウスケの熱烈オファーにより、シナリオアートと初タッグ飾る映像ディレクター「吉田ハレラマ」が担当。また出演者として、兵頭百華、瀬野一至が参加。

男女の学生による初々しい掛け合いをごくごく自然な雰囲気で切り取り、楽曲と同じく言葉では表現できない恋愛観を表現した映像作品。見ているだけで学生時代の甘酸っぱい蒼い記憶を想起させ、シナリオアートの楽曲と共に優しい気持ちに包まれる仕上がりとなっている。なおこちらの楽曲を引っ提げ、2026年1月23日(金)下北沢シャングリラにてワンマンライブ開催（https://t.livepocket.jp/e/chapter30）。シナリオアートとしては下北沢シャングリラにて初のワンマンライブとなる。

みんなで一緒に「ザ・レンチキュラーズ」を歌いましょう♪

ミュージックビデオ情報

＜シナリオアート公式YouTubeチャンネル＞

https://youtu.be/POufe57ufM4

演出 : 吉田ハレラマ

撮影協力 : 湯ノ浦ユウ

照明 : 大塚太郎

出演：兵頭百華、瀬野一至

楽曲情報

▲︎「ザ・レンチキュラーズ」配信用ジャケットザ・レンチキュラーズ

アーティスト名：シナリオアート

リリース日： 2025年11月1日(土)0:00

フォーマット：デジタル配信

レーベル名： es.faction

▼配信リンク

https://pcim.lnk.to/TheLenticulars

ワンマン公演情報

▲︎ワンマンキービジュアル下北沢シャングリラにて初ワンマン！

Scenarioart one man show

[ Chapter #30 ]

- Lenticulars -

日時：2026年1月23日(金)

開場/開演：18:30/19:30

会場：下北沢シャングリラ

料金：\4,500(+1drink)

＜チケットURL＞

https://t.livepocket.jp/e/chapter30