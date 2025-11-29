【帝国データバンクが解説】10月の倒産、2025年で最多　今年最大の建設業の倒産が発生　年末にかけて緩やかな増加ペースが継続

株式会社帝国データバンク

企業信用調査を手がける株式会社帝国データバンク（本社：東京都港区、代表取締役：後藤信夫）は、公式ホームページにて2025年10月の全国企業倒産集計の解説動画を公開しました。

本動画では、2025年10月の企業倒産件数、大型倒産事例、倒産急増の業界、そして10月以降の見通しについて解説。倒産の背景や今後のリスク、企業の抱える問題点について、最新のデータをもとにわかりやすくお伝えします。

詳細を見る :https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251121-movie-bankruptcy202510/

【動画概要】

■タイトル ：倒産集計2025年10月報 ～倒産、今年「最多」

■公開日時：2025年11月21日（金）会社HPにて公開

■動画URL：https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250912-movie-bankruptcy202508/

2025年10月の倒産件数は965件（前年同月925件、4.3％増）と5カ月連続で前年を上回り、負債総額は1,423億2,200万円だった。

負債額トップは、太陽光発電設備の設置工事などを行っていた総合建設業者の「中川企画建設株式会社」で222億2200万円。

今後の注目すべきポイントは、トランプ関税やコロナ借換保証を含む「ゼロゼロ融資」、粉飾決算、人手不足を要因とした倒産が挙げられます。

2025年の企業倒産は1万件突破も視野に、緩やかな増加が続く見通しです。

■動画の目次

0:08 Point1 2025年10月の倒産について

1:20 Point2 中川企画建設の倒産について

3:03 Point3 日産自動車の動向について

5:12 Point4 倒産急増の業界について

6:33 Point5 今後の見通し

解説動画の注目点

2025年10月の倒産について

2025年10月の倒産件数は965件（前年同月925件、4.3％増）となった。5カ月連続で前年を上回り、10月としては2009年（1070件）以降で最多となった。1～10月の累計は8584件（前年同期8219件、4.4％増）で緩やかな増加傾向が続く。

医療機関の倒産が最多ペース

医療機関の倒産が過去最多ペースで推移しており動向に注目が集まっている。1～10月の累計は56件と、過去最多となった2024年の同期（55件）を上回っており、業態別では「病院」が2010年以来15年ぶりに2ケタの10件となった。

2025年の見通し

今後は、物価高やゼロゼロ融資の返済負担などで収益性が改善されない負債5000万円未満の建設関連事業者や飲食店などを中心に小規模倒産が続く見通し。倒産件数は増加傾向が続き、2025年（通年）は1万400件前後になるとみられる。

◆動画解説者について

阿部 成伸 （あべ しげのぶ）

（株）帝国データバンク 情報統括部 情報取材課長

2000年帝国データバンク入社。2019年まで取材記者として企業倒産（約7000社）や企業動向を取材および記事化。その後情報編集課長を経て2023年より現職。

現在は取材記者10名の指揮をとり、東京２３区内の倒産企業・注目企業への取材、大手企業・金融機関・マスコミ・官公庁などとの意見・情報交換、セミナー（講師）などを実施するほか、「日経電子版」「ダイヤモンドオンライン」「東洋経済オンライン」などで記事執筆も行う。

▼動画はこちらからご覧いただけます

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251121-movie-bankruptcy202510/

▼全国企業倒産集計2025年10月報結果ページはこちら

https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20251111-bankruptcy202510/

▼全国企業「倒産リスク」分析調査（2025年上半期）はこちら

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250818-highrisk/