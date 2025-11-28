「ヤングアニマルWeb」人気作品『ぼくらの夏が裂けていく』完結５巻発売を記念して2巻無料キャンペーン！！

株式会社白泉社(C)︎宮月新・佐藤健太郎／白泉社

完結5巻発売記念キャンペーン！！『ぼくらの夏が裂けていく』（宮月新／原作 佐藤健太郎／作画）

2巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



12/11(木)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『ぼくらの夏が裂けていく』（宮月新／原作 佐藤健太郎／作画）あらすじ】

高校生の樹は、怪我をした妹のため、甲子園球児の夢を諦めて地元である離島、繊月島に帰ることに。しかし、慣れ親しんだはずの島の光景は、不気味な異様さに満ちていて…。衝撃のタッグが描く、最恐サスペンスホラー。

【ヤングアニマルWeb】『ぼくらの夏が裂けていく』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/3de97851d4e48

【コミックス情報】１～４巻好評発売中！！完結５巻11/28に発売！

『ぼくらの夏が裂けていく 1』（宮月新／原作 佐藤健太郎／作画 白泉社）書影ぼくらの夏が裂けていく 1

■著者名： 宮月新 / 佐藤健太郎

■ISBNコード：9784592164470

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2024.2.29

高校生の樹は、高校進学を機に地元の離島、繊月島を離れたが、妹の繭結が大けがを負ったとの話を聞き、地元に戻ることに。しかし、慣れ親しんだはずの島では、マスク着用はもちろん、食事中も顔を覆い隠すなど、異様なほど徹底されたコロナ対策がとられており、樹はその不気味さに圧倒される。そんな中、樹はある夜、自宅近くで「なにか」に出会って…。コロナ対策の裏に隠された、この島の真実とは…？

衝撃の離島サスペンスホラー、第１巻！