アップランド所属「ぶいぱい」甘噛あめの誕生日記念ボイスを11月28日(金)より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」甘噛あめの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOP及びAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。
2025年11月28日(金)に誕生日を迎える甘噛あめの誕生日記念ボイスを、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて販売いたします！さらに一部ボイスにはVRバージョンが用意されており、BOOTHで購入可能です。ここでしかゲットできない誕生日限定ボイスをお楽しみください！
■『甘噛あめ誕生日記念ボイス』詳細
価格：通常ボイス 各1,000円(税込)
バイノーラルボイス 各1,500円(税込)
コンプリートセット 5,500円(税込)
VRバージョン 3,000円(税込)
音声フォーマット：wav
※コンプリートセットお買い上げの方限定特典で「プレゼント画像」をお付けいたします。
※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。
【テーマ】
１.甘噛の眷属にならない？
２.同棲ってこんな感じ、、？
３.おはようといってらっしゃい（バイノーラルボイスver.）
４.おかえりとおやすみ（バイノーラルボイスver.）
※VRバージョンに収録されている音声は【１.甘噛の眷属にならない？】と同一内容となります。
■販売概要
【販売期間】
ボイスのみ：2025年11月28日(金)12時00分～2025年12月11日(木)23時59分
VRバージョン：2025年11月28日(金)12時00分～2025年12月27日(土)23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
