アップランド所属「ぶいぱい」甘噛あめの誕生日記念ボイスを11月28日(金)より販売開始！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」甘噛あめの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOP及びAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。

2025年11月28日(金)に誕生日を迎える甘噛あめの誕生日記念ボイスを、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて販売いたします！さらに一部ボイスにはVRバージョンが用意されており、BOOTHで購入可能です。ここでしかゲットできない誕生日限定ボイスをお楽しみください！

■『甘噛あめ誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス 各1,000円(税込)

バイノーラルボイス 各1,500円(税込)

コンプリートセット 5,500円(税込)

VRバージョン 3,000円(税込)

音声フォーマット：wav

※コンプリートセットお買い上げの方限定特典で「プレゼント画像」をお付けいたします。

※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。

【テーマ】

１.甘噛の眷属にならない？

２.同棲ってこんな感じ、、？

３.おはようといってらっしゃい（バイノーラルボイスver.）

４.おかえりとおやすみ（バイノーラルボイスver.）

※VRバージョンに収録されている音声は【１.甘噛の眷属にならない？】と同一内容となります。

■販売概要

【販売期間】

ボイスのみ：2025年11月28日(金)12時00分～2025年12月11日(木)23時59分

VRバージョン：2025年11月28日(金)12時00分～2025年12月27日(土)23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/