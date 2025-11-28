アップランド所属「ぶいぱい」甘噛あめの誕生日記念ボイスを11月28日(金)より販売開始！

株式会社アップランド

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」甘噛あめの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOP及びAPPLAND BOOTHにて販売することをお知らせします。


2025年11月28日(金)に誕生日を迎える甘噛あめの誕生日記念ボイスを、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて販売いたします！さらに一部ボイスにはVRバージョンが用意されており、BOOTHで購入可能です。ここでしかゲットできない誕生日限定ボイスをお楽しみください！



■『甘噛あめ誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス　　　　　各1,000円(税込)


　　　バイノーラルボイス　各1,500円(税込)


　　　コンプリートセット　5,500円(税込)


　　　VRバージョン　　　 3,000円(税込)　　　　


音声フォーマット：wav


※コンプリートセットお買い上げの方限定特典で「プレゼント画像」をお付けいたします。


※コンプリートセットにVRバージョンは含まれません。




【テーマ】


１.甘噛の眷属にならない？


２.同棲ってこんな感じ、、？


３.おはようといってらっしゃい（バイノーラルボイスver.）


４.おかえりとおやすみ（バイノーラルボイスver.）


※VRバージョンに収録されている音声は【１.甘噛の眷属にならない？】と同一内容となります。



■販売概要

【販売期間】


ボイスのみ：2025年11月28日(金)12時00分～2025年12月11日(木)23時59分


VRバージョン：2025年11月28日(金)12時00分～2025年12月27日(土)23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/


APPLAND BOOTH：https://dotlive.booth.pm/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


