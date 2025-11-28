Ä¹ºê¸©Æâ´ë¶È¡ßÉû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¡ÖCross NAGASAKI¡×¤ò³«ºÅ
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÉû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Direct¡×(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿ÍºàÀïÎ¬µòÅÀ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹ºê¸©»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ö¶È²ÝÂê¤ò»ý¤ÄÄ¹ºê¸©Æâ´ë¶È5¼Ò¤È¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¡ÖCross NAGASAKI¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¡£
Ä¹ºê¸©Æâ´ë¶È¡ßÉû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¡ÖCross NAGASAKI¡×¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸
https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/event/29/(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/event/29/)
³«ºÅÇØ·Ê
Ä¹ºê¸©¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿ÍºàÀïÎ¬µòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸©Æâ´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢¸©ÆâÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î¡Ö¹¶¤á¤Î·Ð±Ä¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ä·Ð±Ä²þÁ±°ÕÍß¤ò´µ¯¤·¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Î¸©Æâ¤Ø¤Î´ÔÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HiPro Direct¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è´ë¶È¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ¿¿ô»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà³èÍÑË¡¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢»²²Ã´ë¶È¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸©Æâ´ë¶È5¼Ò¤ÈÉû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¥ë¤òÃÏ°è¹×¸¥¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¸Ä¿Í¤È¡¢³°Éô¿Íºà¤ÎÎÏ¤Ç²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤´ë¶È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü Äø¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～20:00
¡¦³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡§
18:00～¡ÚÂè1Éô¡Û¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー¡Ö～Éû¶È¥×¥í¿Íºà¤Î³èÌö»öÎã¾Ò²ð～¡×
Éû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¡¢¥×¥í¿Íºà¤Î³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¼ÂÎã¤Î¾Ò²ð
18:15～¡ÚÂè2Éô¡Û¸©ÆâÃæ¾®´ë¶È5¼Ò¤ÈÉû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ
´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¦»² ²Ã ¼Ô¡§¸©Æâ´ë¶È5¼Ò¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà50Ì¾ÄøÅÙ
¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡§°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/event/29/
¡ö¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏHiPro Direct¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡¦¼ç ºÅ¡§Ä¹ºê¸©¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿ÍºàÀïÎ¬µòÅÀ¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹ºê¸©»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë
¡¦±¿ ±Ä¡§¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ä¹ºê¸©¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿ÍºàÀïÎ¬µòÅÀ¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹ºê¸©»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë ¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊç½¸¡¦±¿±Ä¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ¡ä
¡ÖHiPro¡Ê¥Ï¥¤¥×¥í¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ò²òÊü¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ë¶È¤È¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¡ÖHiPro¡×¤Ï´ë¶È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¿Íºà¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸Ä¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¡ÖHiPro Biz¡×¡ÖHiPro Tech¡×¡ÖHiPro Direct¡×¤Î3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¸Ä¿Í¤È¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ËÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Biz¡×¡ã https://biz.hipro-job.jp/(https://biz.hipro-job.jp/) ¡ä
·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢·Ð±ÄÁØ¡¦CxO ¡¦¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¯¥é¥¹Åù¡¢¹âÅÙ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢²ÝÂê²ò·è¤ËÆ³¤¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
IT¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°èÆÃ²½·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Tech¡×¡ã https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ¡ä
IT¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦µ»½Ñ¸ÜÌä¡¦ PM/PMO Åù¡¢ IT Ê¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¸Ä¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Direct¡×
¡ã https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/) ¡ä
²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÉû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤È´ë¶È¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç¶ÈÌ³¤Î¼õÈ¯Ãí¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.persol-career.co.jp/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢-¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò-¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤ä¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda X¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà¾Ò²ð¡¢µá¿Í¹¹ð¡¢¿·Â´ºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âËÜ³Ê»²Æþ¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸Ä¿Í¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.persol-career.co.jp/mission_value/