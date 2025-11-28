殺人鬼の視点から描いたカナダ発のR18スラッシャーホラー『バイオレント・ネイチャー』Blu-rayが2026/3/4(水)に発売決定！

株式会社ハピネット

★史上最悪 《ウルトラゴアスラッシャー》上陸！

監督は本作が長編デビュー作となるクリス・ナッシュ。

『ABC・オブ・デス２』の短編監督で頭角を表した彼はホラー愛好家でありながら、ガス・ヴァン・サントやテレンス・マリックにも影響を受け、ジャンル映画界に新たなる化学反応を生み出した。その結果、サンダンス映画祭でのプレミア上映後、話題沸騰＆全米週末興行ランキング初登場８位！

★ホラーファンによるホラーファンのための映画！

作中のほとんどを殺人鬼目線で描かれ、『サイコ・ゴアマン』スティーヴン・コスタンスキ監督が特殊造形クリエイターで参加した本作は一度観たら忘れられない殺人シーンで盛りだくさん！美しい自然や静かなサウンドと対比された過激なゴア描写も本作の魅力の1つ。

★音声特典に制作・キャストによる本編オーディオコメンタリーやファン必見の『バイオレント・ネイチャー』初期バージョン他、豪華映像特典を多数収録！

撮影の裏話など、ここでしか見ることのできない映像や話がたっぷり。本編と併せてお楽しみ頂けます。

★Amazon.co.jpではビジュアルシート（法人特典）や劇場パンフレット、公式Tシャツ付商品も販売！

▼『バイオレント・ネイチャー』作品情報

【キャスト】

ジョニー：ライ・バレット

クリス：アンドレア・パヴロヴィック

コルト：キャメロン・ラヴ

レンジャー：リース・プレスリー

トロイ：リアム・レオーネ

【スタッフ】

脚本・監督：クリス・ナッシュ

【ストーリー】

深い森の奥、朽ちた火の見やぐらに横たわるのは、

60 年前の凄惨な事件に起因する怨念の亡骸―ジョニー。

その死体とともに封印されていたペンダントがある日、何者かの手によって持ち去られる。

やがてジョニーは奪われた遺物を取り戻すべく蘇り、若者たちに標的を定める。

不死のゴーレムと化した彼は、冷酷かつ静かに殺戮を遂行していく。

だが、その怒りは彼らにとどまらない。ジョニーの行く手を阻むすべての存在に、

“死” という名の償いがもたらされる――。

▼『バイオレント・ネイチャー』Blu-ray 商品情報

【発売日】

2026年3月4日(水)

【価格】

Blu-ray：5,500円(税込)

【仕様】

●アウタースリーブケース

【映像特典（予定）】

●予告集

●デッド・イン・ザ・ウォーター：オリジナル版『バイオレント・ネイチャー』制作の試み

●ヨガキル：撮影現場の風景

●『バイオレント・ネイチャー』初期バージョン

●撮影の舞台裏

●ストーリーボード：キルシーンギャラリー（静止画）

【音声特典】

●制作・キャストによる本編オーディオコメンタリー

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XaMLqAOe4Ng ]

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

提供：株式会社アクセスエー/株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2023 ZYGOTE PICTURES INC. ALL RIGHTS RESERVED