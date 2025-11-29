ブレイクマイケースとサンリオキャラクターズのコラボイベがスタート！
株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、本日2025年11月29日（土）16:00より、スマートフォン向けアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）で初のゲーム内コラボとなる、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボイベントを開催したことをお知らせします。
サンリオキャラクターズコラボイベントがスタート！
ブレイクマイケース初のゲーム内コラボイベントの相手は幅広い世代から愛される『サンリオキャラクターズ』。
ブレマイの世界にハローキティ、クロミ、ポチャッコ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロールがやってきました！
▼コラボイベントPVはこちら
https://youtu.be/5ptQrqI5nQE?si=v1wRyjhs_yE4fhc7(https://youtu.be/5ptQrqI5nQE?si=v1wRyjhs_yE4fhc7)
イベントの開催期間は11月29日（土）16:00～12月17日（水）15:59までです。
お忘れなく！
Aporiaスタッフ×サンリオキャラクターズのコラボカードが登場！
ブレイクマイケースの登場人物達とサンリオキャラクターズが共に描かれたコラボ限定の特別なカードが登場中。SR祠堂恭耶はイベントを遊べば、誰でも必ず入手可能です。
各種カードはコラボイベント期間限定での入手となりますので、お見逃しなく。
SSR皇坂逢「おやつのじかん」
SSR宇京真央「トキメキのつめあわせ」
SSR相沢篠信「おでかけのちず」
SR祠堂恭耶「ふたりのまほう」
SR隠岐谷誓「やすらぎのひととき」
R恩田灯世「キッチンのともだち」
サンリオキャラクターズがAporiaにやってくる…！？スペシャルコラボストーリー！
グルーヴマッチパズルを遊んでイベントポイントを集めると、
コラボイベント期間限定で読める特別なストーリーが開放されます。
サンリオキャラクターズとAporiaスタッフの夢の共演を楽しんでください。
イベントあらすじ：
"KAWAII"カフェを開催することになった Aporia。
予期せぬテーマを前に現れたのは──なんと、キティたち！
カワイイを知るため、イベントメンバーは
キティたちとペアを組んで行動することになり……？
「逢くんらしい"カワイイ"を一緒に見つけられるといいな」
Aporiaでサンリオキャラクターズイメージのメニューを作ろう！
グルーヴマッチパズルで素材を集めて、サンリオキャラクターズと一緒にAporiaで特別なメニューをメイキング！
レシピメモではペアになったAporiaスタッフとサンリオキャラクターズとのエピソードも読めちゃうかも…？今だけの特別なメニューを是非作ってくださいね！
サンリオキャラクターズの楽曲でグルーヴマッチパズルをプレイ！
コラボイベント限定プレイリストにはあのサンリオキャラクターズのボーカルソングが登場！
サンリオキャラクターズの歌声を聴きながらグルーヴマッチパズルを楽しもう。
※イベント終了後、通常プレイリストには追加されません。
▼イベント限定プレイリスト楽曲
クロミ「Greedy Greedy」
シナモロール「キミのこと、だいだいすきだもん☆」
ポムポムプリン「プリンとマフィンのポムポムビート☆」
製品情報
タイトル：ブレイクマイケース
プラットフォーム：App Store / Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV
権利表記：(C)coly
公式サイト:https://breakmycase.com(https://breakmycase.com)
公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase(https://twitter.com/breakmycase)
公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official(https://tiktok.com/@breakmycase_official)