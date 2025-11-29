ブレイクマイケースとサンリオキャラクターズのコラボイベがスタート！

株式会社coly

株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、本日2025年11月29日（土）16:00より、スマートフォン向けアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）で初のゲーム内コラボとなる、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボイベントを開催したことをお知らせします。

サンリオキャラクターズコラボイベントがスタート！

ブレイクマイケース初のゲーム内コラボイベントの相手は幅広い世代から愛される『サンリオキャラクターズ』。

ブレマイの世界にハローキティ、クロミ、ポチャッコ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロールがやってきました！

▼コラボイベントPVはこちら

https://youtu.be/5ptQrqI5nQE?si=v1wRyjhs_yE4fhc7(https://youtu.be/5ptQrqI5nQE?si=v1wRyjhs_yE4fhc7)

イベントの開催期間は11月29日（土）16:00～12月17日（水）15:59までです。

お忘れなく！

Aporiaスタッフ×サンリオキャラクターズのコラボカードが登場！

ブレイクマイケースの登場人物達とサンリオキャラクターズが共に描かれたコラボ限定の特別なカードが登場中。SR祠堂恭耶はイベントを遊べば、誰でも必ず入手可能です。

各種カードはコラボイベント期間限定での入手となりますので、お見逃しなく。

SSR皇坂逢「おやつのじかん」

SSR宇京真央「トキメキのつめあわせ」

SSR相沢篠信「おでかけのちず」

SR祠堂恭耶「ふたりのまほう」

SR隠岐谷誓「やすらぎのひととき」

R恩田灯世「キッチンのともだち」

サンリオキャラクターズがAporiaにやってくる…！？スペシャルコラボストーリー！

グルーヴマッチパズルを遊んでイベントポイントを集めると、

コラボイベント期間限定で読める特別なストーリーが開放されます。

サンリオキャラクターズとAporiaスタッフの夢の共演を楽しんでください。

イベントあらすじ：

"KAWAII"カフェを開催することになった Aporia。

予期せぬテーマを前に現れたのは──なんと、キティたち！

カワイイを知るため、イベントメンバーは

キティたちとペアを組んで行動することになり……？

「逢くんらしい"カワイイ"を一緒に見つけられるといいな」

Aporiaでサンリオキャラクターズイメージのメニューを作ろう！

グルーヴマッチパズルで素材を集めて、サンリオキャラクターズと一緒にAporiaで特別なメニューをメイキング！

レシピメモではペアになったAporiaスタッフとサンリオキャラクターズとのエピソードも読めちゃうかも…？今だけの特別なメニューを是非作ってくださいね！

サンリオキャラクターズの楽曲でグルーヴマッチパズルをプレイ！

コラボイベント限定プレイリストにはあのサンリオキャラクターズのボーカルソングが登場！

サンリオキャラクターズの歌声を聴きながらグルーヴマッチパズルを楽しもう。

※イベント終了後、通常プレイリストには追加されません。

▼イベント限定プレイリスト楽曲

クロミ「Greedy Greedy」

シナモロール「キミのこと、だいだいすきだもん☆」

ポムポムプリン「プリンとマフィンのポムポムビート☆」

製品情報

タイトル：ブレイクマイケース

プラットフォーム：App Store / Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV

権利表記：(C)coly

公式サイト:https://breakmycase.com(https://breakmycase.com)

公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase(https://twitter.com/breakmycase)

公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official(https://tiktok.com/@breakmycase_official)