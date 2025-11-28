令和７年度佐賀県母子・父子自立支援員研修会について
講座の概要
11月12日（水）、一般社団法人NTSセーフティ家計総合研究所（東京都港区）は、佐賀県子ども家庭課（佐賀県佐賀市）様よりご依頼いただき、ひとり親家庭の自立支援員の皆様を対象に自立支援に関する知識の向上および、必要な技術取得を目的とした研修を実施しました。
講座の内容
テーマは「困難を抱える家庭への相談対応と寄り添い方 ～支援技術の基本～ 」です。支援技術の基本をわかりやすくまとめ、日々の支援業務に活かしていただけることに主眼をおいた研修を実施しました。
講師はカウンセリングセンター長 有田宏美が務めました。
講演のポイント
１相談者に対して、先入観を持たず、同じ生活者として真摯に向き合うこと。
相談者と支援者（相談員）の間に信頼関係を築くことを通して、問題の交通整理と解決の優先順位
を一緒に考える （問題解決の主体は相談者。支援員は相談者の未来をつなぐための伴奏者）。
２信頼を得るための「能力の3要素」（態度・知識・技術）および、コミュニケーションの基本を身
につけること。
３支援員も、一人で抱えず、関係機関との連携・協力、社会資源の活用などネットワークを構築し
心をつなぎ、支援をつなげること。
最後に、相談者を現在の状況や姿で一義的に判断することなく、誰もが持っている「成長力」と「再生力」を信じて支援を継続することの大切さを伝えました。
詳細は資料サンプルからご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d116700-94-f4661d76a197fe98b245b8d83fec62ed.pdf
