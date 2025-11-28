ラサーナ初の吉田仁人さん（M!LK）コラボキャンペーン『今日はどの仁人と過ごす？ラサーナで髪も心もきらめきデイズ』第2弾として商品購入者プレゼントキャンペーンを実施！2025年11月28日（金）開始

株式会社ヤマサキ

ヘアトリートメント カウンセリング 国内売上No.1（※1）の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社ヤマサキ（本社 : 広島市、代表取締役 兼 CEO : 土肥 光）は、2025年11月10日(月)から実施中の吉田仁人さん（M!LK）とのコラボレーションキャンペーン「今日はどの仁人と過ごす？ラサーナで髪も心もきらめきデイズ」の第2弾として、2025年11月28日(金)より吉田さんのオリジナル限定グッズやラサーナ商品があたるキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン専用サイト】https://www.lasana.net/campaign/kirameki20251110/



※1 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

【実施背景】

ラサーナは、髪悩みに寄り添い、女性が自分らしく輝ける毎日を応援する想いから本キャンペーンを企画しました。起用したのは、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のリーダー・吉田仁人さん。圧倒的なパフォーマンスと歌声でリーダーとしてグループを牽引しながら、常に新しい挑戦を続ける彼の姿は、まさに“自分らしさを磨き続ける”象徴であり、ラサーナが届けたい「髪も心も美しくきらめく毎日」という願いと深く重なりました。本キャンペーンでは、【ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミスト】【ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルク】【ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり】【ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス ヒートメモリー】の4アイテムを通じて、現代女性の髪悩みに応え、毎日の“きれい”を積み重ねる習慣をサポートします。吉田さんとともに、髪も心も美しくきらめく毎日をお届けします。

【第2弾 商品購入者プレゼントキャンペーン】

■キャンペーン概要

ラサーナの対象商品をご購入＆お気に入りの商品の写真と使った感想を添えて応募いただいた方の中から抽選で総計369名様に「吉田仁人さんオリジナル限定グッズ」や「ラサーナ商品」をプレゼントいたします。

■対象商品（※2）

１.ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミスト２.ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルク（※3）３.ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり４.ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス ヒートメモリー（※4）

■応募期間

2025年11月28日(金)～2026年1月18日(日)

■応募方法（※5）

■賞品

【WEB CM 好評公開中】

11月10日(月)に公開し、約3週間で340万回再生を突破！（※6）

新WEB CMでは、吉田さんがラサーナの４アイテムをイメージしたキャラクターに変身し、それぞれの魅力を演じます。天性の明るさでみんなの心を癒す『ミスト仁人』、普段は温厚だけどいざという時は守ってくれる最強の味方『ミルク仁人』、クールさと彼女の前だけで見せる優しさのギャップが魅力の『エッセンス仁人』、推しへの愛とオタ芸のキレは世界一の真面目な優等生『ヒートメモリー仁人』――吉田さんの多彩な表情を楽しめる、心きらめくCMをお楽しみください。

ラサーナ公式X ：https://x.com/lasanayamasaki

ラサーナ公式Instagram：https://www.instagram.com/lasana_official

ラサーナ公式YouTube ：https://m.youtube.com/@lasanayamasaki

ラサーナ公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@lasana_official

※2 キャンペーン開始前にご購入いただいた商品も対象となります。

※3 １.２.いずれかのご購入で【朝ケアコース】【よくばりコース】に応募可能

※4 ３.４.いずれかのご購入で【夜ケアコース】【よくばりコース】に応募可能

※5 キャンペーン公式サイト・ラサーナ公式Xにて詳細をご確認いただき、応募規約に同意いただいた方のみご応募ください。

※6 ラサーナキャンペーン専用サイト・公式X・公式Instagram・公式YouTubeチャンネル・公式TikTokの総合計（2025年11月27日時点）

【プロフィール】

■吉田 仁人

1999年12月15日生まれ、鹿児島県出身。

スターダストプロモーションに所属する5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダーとして活動中。

近年の主な出演作品は、舞台「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE」(2024年/主演)、ドラマ「迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない」（2024年）、「ROOM～史上最悪の一期一会」（2024年）、映画「女優は泣かない」(2023年)など。

【ラサーナについて】

『ラサーナ』ブランドは全国に展開する広島県で誕生した化粧品メーカーです。「洗い流さないトリートメント」のパイオニアとして1998年に主力商品である「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」を発売以来、毛髪補修力とべたつかない使用感が人気を呼び累計販売本数は2,500万本(※7)を突破。

幅広い世代の方にご支持をいただいております。これからもお客さまに寄り添い、ともに歩み続けられるブランドであり続けたいと思っております。

※7 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2024年11月末集計)