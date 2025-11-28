【無料/一般通販企業も視聴可能】ECの力を最大化＆売上アップを実現！オンライン「ECシステム活用セミナー」1/27(火)開催（JADMA主催）

公益社団法人　日本通信販売協会




公益社団法人日本通信販売協会（東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階/略称：JADMA）では、ECの販売促進につながるサービスを手掛ける5社を講師とするオンラインセミナー「ECシステム活用セミナー」を、2026年1月27日（火）に開催いたします。


協会会員、通販事業者に限り非会員の方も無料でご参加いただけるセミナーです。



本セミナーはアーカイブ配信付きで、当日すべての配信をご覧いただけない方も後日視聴いただけます。ぜひこの機会にご参加ください！



セミナーの詳細・お申し込みはこちら :
https://jadma.or.jp/events/ecsistem0127

プログラム ※途中休憩含む

【Seminar01】14：00～14：20

「今こそ重要なECのブランディングとセキュリティ」


GMOメイクショップ(株)　クラウドEC営業本部 セールスグループ マーケティングチーム リーダー


千葉 祐輔 氏


【Seminar02】14：20～14：40

「変化するEC市場でEBISUMARTができること」


(株)インターファクトリー　コマースソリューション部 マネージャー


近藤 彰洋 氏


【Seminar03】14：40～15：00

「返品をLTV向上につなげる購入後CXとは」


Recustomer (株)　アカウントエグゼクティブ


森山 仁太 氏


【Seminar04】15：10～15：30

「AI時代のECにおける最新CX向上施策内容」


ＺＥＴＡ(株)　代表取締役社長CEO


山崎 徳之 氏


【Seminar05】15：30～15：50

「事業成長を見据えたサービスや基幹と連携できるEC」


パナソニック コネクト(株) 　現場ソリューションカンパニー 地域SE部 マネージャー


廣瀬 道博 氏


(株)DGビジネステクノロジー　営業本部 営業部 部長


今江 圭希 氏



セミナー概要

日　時：2026年1月27日（火） 14：00～15：50


会　場：Zoomによるオンライン配信 （※アーカイブ配信付）


参加費：無料


対　象：JADMA会員、通販事業者（一般）


　　　　※登壇企業と同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。


申込締切：2026年1月23日（金）10：00



※アーカイブ配信は本セミナーをお申込いただいたすべての方が対象です。


運営：公益社団法人日本通信販売協会（JADMA/ジャドマ）

JADMAは、特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です。

団体名：公益社団法人日本通信販売協会
所在地：東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階
設立：1983年10月


公式サイト：https://jadma.or.jp/



