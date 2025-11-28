【無料/一般通販企業も視聴可能】ECの力を最大化＆売上アップを実現！オンライン「ECシステム活用セミナー」1/27(火)開催（JADMA主催）

公益社団法人 日本通信販売協会

公益社団法人日本通信販売協会（東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階/略称：JADMA）では、ECの販売促進につながるサービスを手掛ける5社を講師とするオンラインセミナー「ECシステム活用セミナー」を、2026年1月27日（火）に開催いたします。

協会会員、通販事業者に限り非会員の方も無料でご参加いただけるセミナーです。

本セミナーはアーカイブ配信付きで、当日すべての配信をご覧いただけない方も後日視聴いただけます。ぜひこの機会にご参加ください！

プログラム ※途中休憩含む

セミナーの詳細・お申し込みはこちら :https://jadma.or.jp/events/ecsistem0127【Seminar01】14：00～14：20

「今こそ重要なECのブランディングとセキュリティ」

GMOメイクショップ(株) クラウドEC営業本部 セールスグループ マーケティングチーム リーダー

千葉 祐輔 氏

【Seminar02】14：20～14：40

「変化するEC市場でEBISUMARTができること」

(株)インターファクトリー コマースソリューション部 マネージャー

近藤 彰洋 氏

【Seminar03】14：40～15：00

「返品をLTV向上につなげる購入後CXとは」

Recustomer (株) アカウントエグゼクティブ

森山 仁太 氏

【Seminar04】15：10～15：30

「AI時代のECにおける最新CX向上施策内容」

ＺＥＴＡ(株) 代表取締役社長CEO

山崎 徳之 氏

【Seminar05】15：30～15：50

「事業成長を見据えたサービスや基幹と連携できるEC」

パナソニック コネクト(株) 現場ソリューションカンパニー 地域SE部 マネージャー

廣瀬 道博 氏

(株)DGビジネステクノロジー 営業本部 営業部 部長

今江 圭希 氏

セミナー概要

日 時：2026年1月27日（火） 14：00～15：50

会 場：Zoomによるオンライン配信 （※アーカイブ配信付）

参加費：無料

対 象：JADMA会員、通販事業者（一般）

※登壇企業と同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

申込締切：2026年1月23日（金）10：00

※アーカイブ配信は本セミナーをお申込いただいたすべての方が対象です。

セミナーの詳細・お申し込みはこちら :https://jadma.or.jp/events/ecsistem0127運営：公益社団法人日本通信販売協会（JADMA/ジャドマ）

JADMAは、特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です。



団体名：公益社団法人日本通信販売協会

所在地：東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階

設立：1983年10月

公式サイト：https://jadma.or.jp/

★JADMAでは、通信販売事業に関する情報交換会や相談窓口など、事業者向け・消費者向けの様々な活動を行っています！入会案内(https://jadma.or.jp/join)についてはこちらから！