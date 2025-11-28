【無料/一般通販企業も視聴可能】ECの力を最大化＆売上アップを実現！オンライン「ECシステム活用セミナー」1/27(火)開催（JADMA主催）
公益社団法人日本通信販売協会（東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階/略称：JADMA）では、ECの販売促進につながるサービスを手掛ける5社を講師とするオンラインセミナー「ECシステム活用セミナー」を、2026年1月27日（火）に開催いたします。
協会会員、通販事業者に限り非会員の方も無料でご参加いただけるセミナーです。
本セミナーはアーカイブ配信付きで、当日すべての配信をご覧いただけない方も後日視聴いただけます。ぜひこの機会にご参加ください！
セミナーの詳細・お申し込みはこちら :
https://jadma.or.jp/events/ecsistem0127
プログラム ※途中休憩含む【Seminar01】14：00～14：20
「今こそ重要なECのブランディングとセキュリティ」
GMOメイクショップ(株) クラウドEC営業本部 セールスグループ マーケティングチーム リーダー
千葉 祐輔 氏
【Seminar02】14：20～14：40
「変化するEC市場でEBISUMARTができること」
(株)インターファクトリー コマースソリューション部 マネージャー
近藤 彰洋 氏
【Seminar03】14：40～15：00
「返品をLTV向上につなげる購入後CXとは」
Recustomer (株) アカウントエグゼクティブ
森山 仁太 氏
【Seminar04】15：10～15：30
「AI時代のECにおける最新CX向上施策内容」
ＺＥＴＡ(株) 代表取締役社長CEO
山崎 徳之 氏
【Seminar05】15：30～15：50
「事業成長を見据えたサービスや基幹と連携できるEC」
パナソニック コネクト(株) 現場ソリューションカンパニー 地域SE部 マネージャー
廣瀬 道博 氏
(株)DGビジネステクノロジー 営業本部 営業部 部長
今江 圭希 氏
セミナー概要
日 時：2026年1月27日（火） 14：00～15：50
会 場：Zoomによるオンライン配信 （※アーカイブ配信付）
参加費：無料
対 象：JADMA会員、通販事業者（一般）
※登壇企業と同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
申込締切：2026年1月23日（金）10：00
※アーカイブ配信は本セミナーをお申込いただいたすべての方が対象です。
運営：公益社団法人日本通信販売協会（JADMA/ジャドマ）
JADMAは、特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です。
団体名：公益社団法人日本通信販売協会
所在地：東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階
設立：1983年10月
公式サイト：https://jadma.or.jp/
★JADMAでは、通信販売事業に関する情報交換会や相談窓口など、事業者向け・消費者向けの様々な活動を行っています！入会案内(https://jadma.or.jp/join)についてはこちらから！