シェアダイン、「CHEFLINK季刊レポート（2025年秋号）」を発行

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下シェアダイン）は、料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」の取り組みや成果、最新のサービス動向をまとめた 「CHEFLINK季刊レポート（秋号）」 を発行致しました。

これまでシェアダインでは、CHEFLINKの拡大にあわせて多様な取り組みを行ってきましたが、飲食事業者の皆さま、登録シェフの皆さまをはじめ、関係者の皆さまへ最新状況をより分かりやすくお伝えするため、定期レポート形式での情報発信を開始する運びとなりました。

▶︎CHEFLINK季刊レポート（2025年秋号）はこちら：

https://chef-link.com/business/announcement/cheflink-quarterly-report-2025-autumn/

■季刊レポート発行の背景

飲食業界では、人材の獲得・育成・定着に関する課題が一層深刻化しています。CHEFLINKは、多様なキャリアを持つ料理人と、人材確保を求める飲食事業者をつなぐプラットフォームとして成長を続けてきました。

一方で、日々のアップデート、新機能、事例、データなどの情報が点在しがちであったことから、「現状を体系的に整理してお届けしたい」という思いのもと、本レポートを創刊いたしました。

■主なコンテンツ

季刊レポートでは、四半期中に発信したおすすめコンテンツとして以下の内容を中心に構成し、皆様に情報をお届けしてまいります。

- 代表メッセージ- 数字で見るCHEFLINK- セミナー・イベントレポート- お役立ち資料- お知らせ■今後の展開

シェアダインは今後も、飲食業界における人材不足の解消と働き方改革の推進に向け、CHEFLINKを通じた価値提供を強化してまいります。CHEFLINKは、すべての料理人が多様なキャリアを築ける社会の実現を目指し、新機能開発、海外支援の拡充、業界特化型のマッチング支援など、サービスの継続的な発展に取り組んでいます。

これからも、CHEFLINKの成長とともに、飲食業界・料理人のキャリアに貢献できる有益な情報を発信してまいります。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251128_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251128_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251128_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251128_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251128_release)

