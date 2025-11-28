フレッシュなピーチが香る、香水ブランド生まれの柔軟剤。「ライジングウェーブ」“サンセットピンク” の香りが柔軟剤で新登場！ドン・キホーテ限定で12月1日(月)より発売開始

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、メンズ香水ブランド「ライジングウェーブ（RISING WAVE）」から、柔軟剤の第2弾として「ライジングウェーブ フリー サンセットピンク 柔軟剤」をドン・キホーテ限定商品として発売します。本商品は、フレッシュなピーチがやわらかな印象を与えるフルーティーな香りが特徴で、ドン・キホーテ系列店舗（※一部店舗除く）にて、2025年12月1日（月）より販売を順次開始します。

商品特徴

■香り：

「ライジングウェーブ フリー サンセットピンク オードトワレ」の香りを、香調そのままに柔軟剤へ。

「キープアロマテクノロジー※1」により、爽やかな香りをより長く楽しめる。

■柔軟剤機能：24時間防臭・抗菌※2、洗濯シワを防止、部屋干しの生乾き臭を防ぐ。マイクロプラスチックフリー。

■パッケージ：詰め替えパウチタイプ。そのままでもお好きな容器に詰め替えても使用可能

※1：爽やかな香り立ちをより長く楽しむために開発された処方。濃縮された残香性香料を配合することにより、香りを長く維持することを可能としました。

※2：すべてのにおいや菌を防臭・抗菌するわけではありません。

柔軟剤は衣服をふんわりと仕上げるだけではなく、近年は香りを楽しむアイテムとして注目されています。こうした背景のもと、累計19冠受賞※3のメンズ香水ブランド「ライジングウェーブ」は、人気のオードトワレ「フリー ライトブルー」の爽やかな香りが楽しめる柔軟剤を、2024年12月に発売しました。

ご好評につき、この度、第2弾として「ライジングウェーブ フリー サンセットピンク オードトワレ」の香りが、柔軟剤として新たに登場します。やわらかな印象を与えるフレッシュなピーチをアクセントにしたフルーティーな香りが、衣類からふんわりと心地よく香り立ちます。また、柔軟剤としての機能もしっかりと兼ね備えています。24時間防臭・抗菌※2、洗濯シワ防止、部屋干しの生乾き臭も防ぐほか、環境にやさしいマイクロプラスチックフリー仕様です。

香水ブランド生まれの柔軟剤で、毎日のランドリータイムをお楽しみください。

※3 ライジングウェーブブランドにおける2010年~2023年の商品別受賞歴の累計 (https://store.fits-japan.com/lp?u=risingwave_awards )

商品概要

■ブランド名：ライジングウェーブ

■商品名：ライジングウェーブ フリー サンセットピンク 柔軟剤

■容量：1,400mL

■参考価格：1,480円（税込1,628円）

■発売日：2025年12月1日（月）より順次販売

■販売先：ドン・キホーテ系列店舗（※一部店舗除く）

■香りの特徴

「ライジングウェーブ フリー サンセットピンク オードトワレ」のフルーティフローラルの香調をそのまま柔軟剤に。

みずみずしいピーチとペアーが弾ける、フルーティーな香りとホワイトムスクが混ざり合う清潔感のある香りを、ふんわりとやさしく纏うことができます。また “サンセットピンク” のオードトワレをお使いの方は、柔軟剤とあわせてご使用いただくことで、香りに統一感が生まれ、より洗練された印象になります。

TOP：ピーチ、ペア、グリーン・アップル、ホワイトワインアコード

MIDDLE：ローズ、ミューゲ、ジャスミン、フリージア、ゼラニウム

LAST：トランスペアレントムスク、ホワイトウッド

ブランド紹介「ライジングウェーブ」

ライジングウェーブは「香りに、新しい波を。」をコンセプトに、香りを楽しむ男性を増やしたいという想いのもと、2005年にメンズ香水ブランドとして誕生し、2025年にはブランド誕生20周年を迎えました。

「ファーストフレグランス」としてZ世代からも支持されるほか、日本フレグランス大賞を2010年から4年連続で受賞するなど、ロングセラーフレグランスとして多くの方に愛されています。

■ライジングウェーブ ECページ：https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/risingwave(https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/risingwave)

■ブランド公式Instagram：@risingwave_tokyo（https://www.instagram.com/risingwave_tokyo/(https://www.instagram.com/risingwave_tokyo/)）

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop