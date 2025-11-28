TBグローバルテクノロジーズ株式会社　ローディングアーム・スイベルジョイント事業70周年記念式典を開催

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易グループの一社であるTBグローバルテクノロジーズ株式会社（以下TBG、東京都中央区、代表取締役社長 ローラン・ポワドヴァン）は、同社のローディングアーム・スイベルジョイント事業が70周年を迎えるにあたり、11月21日にロイヤルパークホテルにて記念式典を開催しました。

本式典はTBG従業員のほか、東京貿易グループ各社の経営陣や、事業に携わったOB・OGなど総勢320名が出席。技術革新を重ねてきた歩みを振り返るとともに、困難を乗り越えた先人の努力に感謝し、次のステージへの挑戦を誓いました。

式典では、「ローディングアーム・スイベルジョイント70年の軌跡」を紹介する映像を公開し、社長および来賓から今後の事業展望と持続可能な社会への貢献に向けたメッセージが発表されました。

TBG ポワドヴァン社長より挨拶

エネルギー業界は今、持続可能性と安全性が問われる歴史的転換期にあります。水素やアンモニア、カーボンニュートラルといった新潮流に対応しながら、TBGは革新的技術とサービスで未来を切り拓きます。液化水素用ローディングアームや自動接続技術など、変化に挑む姿勢は不変です。次世代のエネルギー輸送を担う企業として、ともに力を結集し社会を突き動かし、次の10年20年を創り上げていきましょう。

東京貿易グループ坪内CEO（前TBG社長）より挨拶

本事業は1955年の開始以来、日本のエネルギー輸送を支え、幾多の挑戦を乗り越えながら発展を遂げてきました。日本のエネルギー業界・産業界への貢献は計り知れません。私たちの思いを受け止め、製品をご採用いただいた電力、ガス、石油業界、エンジニアリング業界をはじめ、すべてのお客様に感謝申し上げます。

■ TBグローバルテクノロジーズ株式会社とは

https://prtimes.jp/a/?f=d98548-172-3dad271e566794e06d04fbd2183157a5.pdf

国内トップシェアを誇るローディングアームを中心としたエネルギー関連機器の製造、販売を通じて、世界のエネルギー社会の発展に貢献しています。

海上用LNGローディングアームの販売は国内トップシェアを誇り、国内外のエネルギーの安定供給に寄与しています。また、スイベルジョイントをはじめとしたジョイント、バタフライバルブやさまざまな産業用機械を取り扱っています。エネルギー関連機械等の開発・製造・販売・メンテナンスサービスを通じて、世界のエネルギー社会の発展に貢献します。

■東京貿易グループとは

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17会社で構成する事業開発型商社グループであり、1947年の創業から78周年を迎えました。

エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

東京貿易グループ ホームページ： https://www.tokyo-boeki.co.jp/(https://www.tokyo-boeki.co.jp/)