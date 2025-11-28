マウザー、村田製作所 SCH16T-K10 6軸ジャイロスコープおよび加速度センサの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、村田製作所(https://www.mouser.jp/manufacturer/murataelectronics/)（本社：京都府長岡京市）の新製品 SCH16T-K10 (https://www.mouser.jp/new/murata/murata-sch16t-k10-gyroscopes-accelerometers)6軸（6-DOF）ジャイロスコープおよび加速度センサの取り扱いを開始しました。本製品は、ドローンやロボット(https://resources.mouser.com/robotics)分野の高性能アプリケーションに新たな基準をもたらす、村田製作所の6軸慣性計測ユニットシリーズの最新モデルです。

マウザーで取り扱う村田製作所のSCH16T-K10(https://www.mouser.jp/new/murata/murata-sch16t-k10-gyroscopes-accelerometers/)は、ジャイロ性能を大幅に強化し、従来の慣性測定ユニットと比べて10倍のダイナミックレンジを実現することで、過酷な環境下でも卓越した性能を発揮します。本製品は3D-MEMS(https://resources.mouser.com/mems)技術をベースに、信号処理を担うミックスドシグナルASICを搭載しており、用途に応じて設定を選択できる点が特長です。ジャイロは最大2000dps、加速度センサは16gの測定レンジに対応しており、ドローンのナビゲーションをはじめ高性能ロボティクス用途に最適です。

本製品は、業界トップクラスの振動による誤差を最小化する性能を備え、強い振動がある環境でも精度の高い測定を実現します。また、優れた耐衝撃性を持つ堅牢な設計により、動きの激しい環境でも測定値が正確で飽和しにくい点も大きな特長です。さらに、SafeSPI v2.0インタフェース、20ビット／16ビットの出力データ、充実した自己診断機能、11.8 x 13 mm²のコンパクトなSOIC-24パッケージなど、多彩な仕様を備えています。

SCH16T-K10を用いたアプリケーション開発は、あらかじめSCH16T-K10 IMUを実装し、ピンヘッダーや必要なパッシブ部品を備えたSCH16T-K10-PCB(https://www.mouser.jp/new/murata/murata-sch16t-k01-pcb-board/)センサボードによってサポートされています。本センサボードはアプリケーション回路の参考例を提供しており、既存の設計に組み込むことで迅速なプロトタイピングが可能になります。



マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



村田製作所について

村田製作所は、セラミック受動電子部品、無線接続モジュール、電力変換技術の設計・製造における世界的なリーディング企業です。1944年に京都で創業して以来、社会の進歩と電子産業の発展に貢献してきました。同社のイノベーションは、携帯電話、家電、自動車用電子機器、エネルギー管理システム、医療機器など、幅広いアプリケーションで活用されています。現在、世界100か所以上にオフィスを構え、「Innovator in Electronics(R)」のスローガンを掲げ、約48,000名の従業員を有しています。将来有望な新技術や世界初のイノベーション、電子機器分野の未来を形作る製品の開発に日々取り組み、お客様がビジョンを実現できるよう全力を尽くしています。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

