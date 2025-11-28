JAXAベンチャー天地人、JETROの起業家等育成プログラム・J-StarX 「SpaceTechコース（フランス・英国）」に採択

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、このたび、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が展開する起業家等向け育成プログラム・J-StarX「SpaceTechコース（フランス・英国）」に採択されたことをお知らせします。

本プログラムは、欧州（フランス・英国）における宇宙関連スタートアップの海外展開を支援するもので、宇宙関連分野の日系企業を対象に、現地視察・ネットワーキング・メンタリングを通じたエコシステム理解とマーケット参入支援を行います。

天地人は、衛星観測技術を活用した水道DXサービス「宇宙水道局（英語名：KnoWaterleak）」をはじめ、社会インフラや環境分野向けのソリューションを提供しており、今回の採択を機に欧州市場への本格展開を進めていきます。

採択プログラム概要

本プログラムへ応募した背景

- プログラム名称：J-StarX SpaceTech コース（フランス・英国）- 実施機関：JETRO／連携機関：JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）- 対象：欧州展開を目指す宇宙関連分野の日系スタートアップ

天地人は、「宇宙水道局（英語名：KnoWaterleak）」の海外展開を進める一方、新たに「だいち4号」PALSAR-3観測データを活用したサービス提供に向けた準備をしています。水道インフラ領域での実績を主軸としつつ、衛星データビジネスの事業領域を拡張することで、国内外での成長機会を広げることが狙いです。

このように衛星データの利活用を推進するなかで、フランス・英国といった宇宙産業国と早い段階でネットワークを構築し、国際的な衛星データ市場の動向を取り込む必要があると考え、今回J-StarX「SpaceTechコース（フランス・英国）」へ応募しました。

※「だいち4号」PALSAR-3 観測データ・サービス事業者選定に関してのリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000045963.html

天地人の今後の展開

天地人は、本採択を契機に以下の取り組みを推進する予定です。

- 欧州パートナー企業との協業検討および現地訪問・現地調査実施- 欧州市場における宇宙インフラ／環境モニタリングソリューションの商機探索- グローバル展開に向けたチーム体制強化および英語圏対応の準備

