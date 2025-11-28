LOIVE『レッスンスキルコンテスト2025』2次審査１.を公開！149名から33名が進出、次のステージへ

株式会社LOIVE

LESSON SKILL CONTEST2025



全国に180店舗以上の女性専用フィットネススタジオを展開する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役：前川彩香）は、全国のインストラクターを対象にした社内イベント『第5回 レッスンスキルコンテスト』の二次審査を実施し、通過者を決定しました。

本コンテストは、インストラクターとしての成長実感やチャレンジの機会を創出することを目的に2021年からスタート。これまでブランドごとに実施していた企画を発展させ、昨年から全ブランド合同での大型プロジェクトとして開催しています。

149名から33名へ。厳しい審査を通過した挑戦者たち

一次審査には149名のインストラクターがエントリー。

ヨガ・ピラティス・エクササイズの3部門にわたり、各自が考案したオリジナルレッスンを提出し、

「テーマ性」「効果性」「表現力」の3軸で審査が行われました。

その中から選ばれた33名のインストラクターが、２次審査へと進出。

二次審査１.では、自らの強みや個性を引き出すことを意識しながら、

これまで積み上げてきた技術と感性を全力で表現しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SUm3A_GvqEQ ]

レッスンスキルコンテスト２次審査１.

熱気に包まれた２次審査１.



ヨガ・エクササイズ・ピラティスの各部門で「テーマ性」「効果性」「表現力」を軸に審査が行われた今回の二次審査。挑戦者たちは「自分で自分の魅力を引き出す」ことを意識し、これまで積み重ねてきた技術や個性を余すことなく表現しました。

見守る審査員や仲間たちからは、感動と称賛の拍手が絶えませんでした。

ピラティス部門は、次回公開予定。

さらにその後、最終審査に挑むファイナリストが決定します。

コンテスト概要

会社概要

- 名称：第5回 LOIVE レッスンスキルコンテスト- 主催：株式会社LOIVE- 対象：全国LOIVE社内インストラクター- 部門：ヨガ／ピラティス／エクササイズ- 形式：一次審査→二次審査→最終審査- 目的：インストラクターの自己成長支援およびセルフブランディング力の強化

「人生を、愛そう。」をスローガンに、女性専用フィットネスブティックスタジオを全国に1８0店舗以上運営。約1000名の社員に占める女性の割合は99％で、女性活躍企業に贈られる「Forbes Woman Award 2021（300名以上、1000名未満の部）」第1位を受賞。美と健康をサポートする多角的な ウェルネスサービスを通して、日本女性たちのウェルビーイング実現を目指します。

会社名：株式会社LOIVE

所在地：札幌市北区北7条西4丁目5-1 伊藤110ビル 4階

代表者取締役社長：前川彩香

設立：1998年

事業内容：

- ホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」全国68店舗- サーフエクササイズ専用スタジオ「Surf Fit（サーフフィット）全国2店舗- マシン専門ピラティススタジオ「pilates K（ピラティスケー）」全国108店舗 姉妹ブランド 「pilates K_smart (ピラティスケースマート）」全国3店舗- マシン筋トレボディメイクスタジオ「REDYS GYM（レディーズジム）」2店舗

※店舗数は2025年10月時点