【セミナーのお知らせ】地政学リスク時代の海外子会社マネジメント体制再設計

地政学リスクの今後の展望やそれらを踏まえた海外子会社マネジメントについて、最新事例を交えて解説します。

海外拠点での情報遮断、現地規制の不透明化、本社とのリスク感度差など、海外子会社マネジメント体制は大きな転換期を迎えています。その背後には、各国の政策変動や地政学的緊張の高まりなど、経営環境そのものを揺るがす外部要因の拡大があります。

本セミナーでは、地政学リスク環境の現在地から今後の展望を考察したうえで、グループとしての海外子会社の情報収集・判断・統制をどう再構築すべきかを、チェックリスト・事例を交えて具体的に掘り下げます。

【開催概要】

【プログラム】

15:00～15:20

セッション１：グローバル化の転換と日本企業の課題

講師：KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー 足立 桂輔(https://kpmg.com/jp/ja/home/contacts/a/keisuke-adachi.html)

昨今の地政学と安全保障をめぐる環境は、日本企業がこの30年間向き合ってきたグローバル化の転換を促し、より地域に応じた自立分散型の経営モデルの実現を求めています。またそのなかでは、足元の危機に備えながらも、長期的な世界観とビジョンに沿った経営姿勢が重要となります。本セッションでは、グローバル化反転の時代における日本企業の今後の“グローバル経営”の目指す姿について論じます。



15:20～15:40

セッション2： 経済安保・地政学リスクへの備えー2026年の展望を考える

講師：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー（弁護士） 新堀 光城

2025年はトランプ第二次政権の各種政策が国際関係やビジネス環境に大きな影響を与えました。日本では経済安全保障を重視する政権が誕生しました。2026年にも米国中間選挙をはじめとして、ビジネス環境に影響を及ぼし得るイベントが予定されています。本セッションでは、不確実な未来に備えるため、リスク環境や経済安保政策の現在地を確認しつつ、今後の展望を考察します。

15:40～16:10

セッション3：海外子会社マネジメント体制再設計ー地域経営モデルの実現

講師：KPMGコンサルティング マネジャー 小寺 智也、シニアコンサルタント 飯田 祐大

地政学リスク等の地域ごとに異なる経営課題に対して、多くの日系企業が「地域が自ら経営する体制」へと舵を切りはじめています。本セッションでは、自立分散型の経営モデルの実現に向けて、海外子会社マネジメント体制見直しの必要性、検討すべき主な論点やポイントについて、事例を交えて解説します。

16:10～16:20

休憩

16:20～16:50

セッション４：＜パネルディスカッション＞経済安全保障・地政学リスクを踏まえた海外子会社マネジメントの要諦

モデレーター：KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー 足立 桂輔(https://kpmg.com/jp/ja/home/contacts/a/keisuke-adachi.html)

パネリスト：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 鎌形 潤、アソシエイトパートナー （弁護士） 新堀 光城、シニアエキスパート（元ハーバード大学国際問題研究所研究員）恩田 達紀

これまでのセッションを踏まえて、本パネルディスカッションでは、経済安全保障・地政学リスクを踏まえた海外子会社マネジメントを巡る各論点の課題や対応方針を議論します。また、各論点については、ご参加者の方に匿名でリアルタイムのアンケートを実施し、その結果を基に登壇者が解説をします。



