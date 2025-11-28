エイトレッドは2025年12月17日からインテックス大阪で開催される「DX総合EXPO 大阪」に出展します

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）は、2025年12月17日(水)～19日(金)にインテックス大阪で開催される「DX総合EXPO 大阪」に出展することをお知らせいたします。

本展示会では、シリーズ累計導入社数5,000社を突破し、企業規模や業種・業界を問わず多くの企業や公共機関の皆様にご利用いただいているワークフローシステム「AgileWorks」およびクラウド型ワークフロー「X-point Cloud」のご案内をさせていただきます。

エイトレッド展示ブースでは、詳しい製品サービス内容やフォームサンプル、導入事例のご紹介に加え、デモンストレーションにて実際にフロー設定やフォーム作成等を体感していただけます。

さらに、今年8月にリリースされた、業務申請書の作成や承認を劇的に簡単にする新サービス「AI搭載ワークフロー」もご紹介いたします。

業務効率化やペーパーレス化についてのお悩みや、既存ワークフローシステムからの移行など、お客様のご相談にスタッフがお応えいたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください！

Amazonギフト1,500円分をブース訪問予約でプレゼント

プロモーションコードのご入力・ブース訪問予約・当日のアポイント実施されたお客様には、Amazonギフト1,500円分をもれなく進呈いたします。

業務効率化やペーパーレス化についてのお悩みや、既存ワークフローシステムからの移行など、お客様のご相談にスタッフがお応えいたしますので、当社ブースへ訪問予約の上、ぜひご来場ください！

＜ブース訪問予約の方法＞

１．こちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/booth/383574/375711)より当社ブース訪問予約ページへ移動

２．会員登録ページのプロモーションコード欄に「pphmn2931」を入力

３．ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約の上、当日のアポイント実施

＜注意事項＞

・本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンのお問い合わせは弊社、Amazon社ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp】までお願いいたします。

・会社アドレスにてご登録ください。フリーアドレス、携帯キャリア等の個人アドレスでのお申込みは特典対象外となります。

・Amazonギフトは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1ヶ月後を目安に事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数によらず、Amazonギフトの進呈は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

出展製品の詳細について

■ワークフローシステム「AgileWorks」

「AgileWorks」は、複雑な承認フローにも対応できる標準機能と高い拡張性を併せ持つ中堅・大規模組織向けワークフローシステムです。大規模かつ複雑な組織構造を考慮した設計で、人事異動や組織改編にも素早く柔軟に対応できます。R3.0では「Web API」を実装するとともに「全文検索」や「ビジネスチャット通知」などの新機能が追加されたほか、利便性が大きく向上する「スマホアプリ」も利用可能となりました。さらに「ワークフロー統計情報の取得」が新たに可能となり、社内の申請承認業務の状況が可視化され、単なる電子化に留まらない業務効率化を推進します。お客様の企業規模やニーズに合わせてパッケージ版とクラウド版をお選びいただけます。

https://www.atled.jp/agileworks/

■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なワークフロークラウドです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

イベント概要

【名称】DX総合EXPO 大阪

【主催】DX総合EXPO実行委員化

【会期】2025年12月17日（水）～12月19日（金）10:00-17:00

【会場】インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

【出展ブース】小間番号：S10-31

【入場料】無料 （こちら(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka)より事前にお申込みの上、ご来場ください）

【会社概要】

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「AgileWorksクラウド版」「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL：https://www.atled.jp/