アイレット、「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション＆クラウド戦略コンファレンス 2025」に初出展！

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永 充正、以下 アイレット）は、2025年12月2日(火)～4日(木)にウェスティンホテル東京にて開催される「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション＆クラウド戦略コンファレンス 2025」に Platinum 出展の1社として初めて出展することを発表します。

当日はブース出展に加え、2日(火)のセッションに執行役員 服部 章平が登壇し、KDDI株式会社の大規模基幹システム刷新プロジェクト「QUAD4」における OCI 移行・アイレットのマルチクラウド戦略について、日本オラクル株式会社 吉川 顕太郎様、KDDI株式会社 輿水 武志様と共にご紹介します。



イベントページ：https://cloudpack.jp/event/gartner-202512.html(https://cloudpack.jp/event/gartner-202512.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251127)

■セッション概要

■ブース情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/429_1_ef7cb807e7cb701a68825df5d9ba101e.jpg?v=202511290656 ]

OCI を中心としたマルチクラウド戦略の設計・構築・運用に関することから、コスト最適化・データ連携・セキュリティ・AI 活用など最新のテーマについても、事例と共にご紹介いたします。

■ガートナー IT インフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンスについて

Gartner は来る12月2～4日にガートナー IT インフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス(https://www.gartner.com/jp/jdc)をウェスティンホテル東京にて開催します。2025年度は「今を礎に、未来を創る」をテーマに、信頼を確立し、未来の変革を率いるチームの構築とスキル強化を実現するために取り組むべき課題とその解決に向けた多様な知見を提供します。コンファレンスのニュースと最新情報は、X(https://x.com/Gartner_jp) や LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/gartner-japan) でご覧いただけます（#GartnerIO）。

GARTNER is a trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。