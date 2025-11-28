【東京都町田市】「生涯学習センターリニューアル記念講座」を開催します！

　生涯学習センターは改修工事を終えて、2026年1月4日（日)にリニューアルオープンします。


　これに併せて、生涯学習センターを広く周知し、利用促進を図るとともに、生涯学習への意識を高めてもらうことを目的に、全国大会でも金賞を受賞している鶴川第二中学校合唱部のコンサートなど、15の講座・イベントを集中的に実施する「生涯学習センターリニューアル記念講座」を開催します。


実施日時

2026年1月10日（土）～12日（月・祝）・21（水）


午前10時～午後4時まで（終了時間は実施日により異なります）


会場

生涯学習センター 6階・7階（原町田6-8-1）


主催

町田市生涯学習センター


内容

（１）メイン講座


　１.あなたの感性をリニューアル！ ２.学びのツールをリニューアル！


　３.スマホ生活をリニューアル！　 ４.発酵でリニューアル！


　５.あなたの学びをリニューアル！




（２）関連講座・イベント


　１.障がいがあってもなくても講座　２.国際交流センター共催講座


　３.金融リテラシー講座　４.パパと一緒にきしゃポッポ　


　５.自然が先生！遊びで育つ、学びと健康　６.東京家政学院大学共催講座


　７.プラネタリウム　８.ボードゲーム体験/けん玉体験　９.絵手紙ワークショップ　


　１０.高校生ダンス




