【東京都町田市】「生涯学習センターリニューアル記念講座」を開催します！
生涯学習センターは改修工事を終えて、2026年1月4日（日)にリニューアルオープンします。
これに併せて、生涯学習センターを広く周知し、利用促進を図るとともに、生涯学習への意識を高めてもらうことを目的に、全国大会でも金賞を受賞している鶴川第二中学校合唱部のコンサートなど、15の講座・イベントを集中的に実施する「生涯学習センターリニューアル記念講座」を開催します。
実施日時
2026年1月10日（土）～12日（月・祝）・21（水）
午前10時～午後4時まで（終了時間は実施日により異なります）
会場
生涯学習センター 6階・7階（原町田6-8-1）
主催
町田市生涯学習センター
内容
（１）メイン講座
１.あなたの感性をリニューアル！ ２.学びのツールをリニューアル！
３.スマホ生活をリニューアル！ ４.発酵でリニューアル！
５.あなたの学びをリニューアル！
（２）関連講座・イベント
１.障がいがあってもなくても講座 ２.国際交流センター共催講座
３.金融リテラシー講座 ４.パパと一緒にきしゃポッポ
５.自然が先生！遊びで育つ、学びと健康 ６.東京家政学院大学共催講座
７.プラネタリウム ８.ボードゲーム体験/けん玉体験 ９.絵手紙ワークショップ
１０.高校生ダンス
