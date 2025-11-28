【東京都町田市】「生涯学習センターリニューアル記念講座」を開催します！

町田市役所

生涯学習センターは改修工事を終えて、2026年1月4日（日)にリニューアルオープンします。

これに併せて、生涯学習センターを広く周知し、利用促進を図るとともに、生涯学習への意識を高めてもらうことを目的に、全国大会でも金賞を受賞している鶴川第二中学校合唱部のコンサートなど、15の講座・イベントを集中的に実施する「生涯学習センターリニューアル記念講座」を開催します。

実施日時

2026年1月10日（土）～12日（月・祝）・21（水）

午前10時～午後4時まで（終了時間は実施日により異なります）

会場

生涯学習センター 6階・7階（原町田6-8-1）

主催

町田市生涯学習センター

内容

（１）メイン講座

１.あなたの感性をリニューアル！ ２.学びのツールをリニューアル！

３.スマホ生活をリニューアル！ ４.発酵でリニューアル！

５.あなたの学びをリニューアル！

（２）関連講座・イベント

１.障がいがあってもなくても講座 ２.国際交流センター共催講座

３.金融リテラシー講座 ４.パパと一緒にきしゃポッポ

５.自然が先生！遊びで育つ、学びと健康 ６.東京家政学院大学共催講座

７.プラネタリウム ８.ボードゲーム体験/けん玉体験 ９.絵手紙ワークショップ

１０.高校生ダンス

