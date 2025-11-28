富士ソフト、株式会社デンソーのナレッジマネジメントシステム構築を開始　AIの活用で熟練エンジニアがもつ技術や情報を次世代へ継承

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社は、AIを活用して、株式会社デンソーの熟練エンジニアがもつ技術や情報を次世代に継承するナレッジマネジメントシステムの構築を開始しました。技術や情報の可視化と活用により、属人化の解消と生産性の向上を実現します。

株式会社デンソーは、先進的な自動車技術、システム、製品を提供するグローバルな自動車部品メーカーであり、産業用ロボットやQR コードの開発、農業等、幅広い分野でも事業を展開しています。「地球に、社会に、すべての人に、笑顔広がる未来を届けたい。」をスローガンに掲げ、より安全で環境にやさしいモビリティの未来の実現に取り組んでいます。同社では、グローバル展開に伴う人財の流動性や属人化の影響から、熟練エンジニアのもつナレッジの継承に課題意識を持っていました。

富士ソフトは、株式会社デンソーの熟練エンジニアのもつナレッジをデジタル化し、誰もがデータベースから必要な情報を抽出し活用できるようにするナレッジマネジメントシステムの構築を開始しました。熟練エンジニアが培ってきた技術や情報をAIに学習させることで、属人化の解消や生産性の向上、次世代へのナレッジ継承の促進につながります。

富士ソフトは今後もソフトウェア開発における技術と実績、AIにおけるノウハウを活かし、製造業のお客様が抱える問題の解決に取り組んでまいります。

株式会社デンソーからのエンドースメントご紹介

株式会社デンソー 研究開発部 課長 田口 和也様

「富士ソフト様とは、35年にわたり継続的なお取引をさせていただいております。今回、AIをはじめとする先端技術を駆使し、幅広い分野で高い技術力を発揮されている富士ソフト様だからこそ、弊社の課題に対して最適なご提案をいただけたと感じております。AIの可能性を信じ、今後もナレッジマネジメントシステムの構築と、エンジニアへの浸透に向けた取り組みを、富士ソフト様と共に議論しながら進めていきたいと思います。」

株式会社デンソー様ナレッジマネジメントシステム事例

https://www.fsi.co.jp/cases/denso.html

富士ソフトのAIソリューション https://www.fsi.co.jp/solution/AIsolution/index.html

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。