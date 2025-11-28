フレグランスブランド＜Carthusia（カルトゥージア〉 BLACK FRIDAY フェアを開催中！

株式会社豊田貿易



伊・カプリ発フレグランスブランド〈カルトゥージア〉

はオフィシャルサイトおよび麻布台ヒルズ店限定で2025年11月30日（日）まで、< BLACK FRIDAY フェア>を開催しております。

ギフトを贈りたい方を想い、贈り物を選ぶ時間が楽しくなるこの季節に合わせ、Carthusiaでは、一年でこの時期だけとなる全商品対象の特別な機会を、日頃の感謝を込めてご用意いたしました。

ぜひお買い物をお楽しみください。

＜BLACK FRIDAY 概要>

◆開催期間：～2025年 11月30日（日）

◆開催詳細：麻布台ヒルズ店、Carthusia.jp （オンラインストア）

◆対象商品：全品対象

《フェア詳細》

18,000円（税込）以上のお買い上げで1,000円OFF

25,000円（税込）以上のお買い上げで2,000円OFF

※オンラインご購入の際は、お会計時に自動で割引が適用されます。

ONLINE STORE :https://carthusia.jp/blogs/news/black-friday-2025?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=25_11_prtimes_BF20251122オンラインストア

【お勧め商品ご紹介】

ホリデーオーナメントボール 限定 5種

【容量】フレグランス25ml、ハンドクリーム25ml

【価格】13,200円（税込み）

オードパルファム各種（テッラ ミア）

【価格】50ml /17,600円

100ml / 22, 000円

ぜひこの機会にご覧ください。



【店舗情報】

Carthusia/カルトゥージア 麻布台 ヒルズ店

住所：東京都港区麻布台1丁目2番3号1階 麻布台ヒルズ店 レジデンスA／1F

営業時間： 11：00～20：00

＜Carthusia/カルトゥージア＞

ローマ法王に認められた世界最小の香水製造所「カルトゥージア」。その起源は、カプリ島を訪れた王妃を迎えるために飾られた花々から生まれた神秘的な香りに遡ります。1948年、修道院長が法王の許可を得て科学者と共に再現し、カプリ島に誕生しました。以来、修道士の伝統を守り、今でもできる限り職人によって手作業で生産。2002年まで一般流通がなく、ヨーロッパでは知る人ぞ知る特別なフレグランスとして愛され続けています。