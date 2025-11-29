一真堂にてセント・ピュールのブライダルブランド限定キャンペーン開催｜2025年11月29日(土)～2026年2月1日(日)
一真堂各店（ブルージュ一真堂／松本渚店／飯田本店／桜木インター店）にて、セント・ピュール株式会社が手がけるブライダルブランドを対象とした特別なキャンペーンを開催いたします。
本キャンペーンは、全国でも限られた店舗のみで実施される限定キャンペーンです。
ディズニーブライダルコレクションをはじめ、サムシングブルーアイテール、アイスブルーレーベルなど、多彩なブランドを特典付きでお選びいただけます。
開催期間
2025年11月29日(土)～2026年2月1日(日)
対象店舗
一真堂全店（ブルージュ一真堂、一真堂 松本渚店、一真堂 飯田本店、一真堂 桜木インター店）
対象ブランド
- Disney Cinderella Bridal Collection
- Disney Beauty and the Beast -ROSE Line-
- Disney Tangled-RAPUNZEL Collection-
- Disney Little Mermaid Bridal Collection
- Something Blue-Aither-
- ICEBLUE LABEL
キャンペーン内容
〈ディズニーブライダルブランド各シリーズ〉
・結婚指輪ペアまたは婚約指輪ご成約で、シルバー製のプチペンダントをプレゼント
〈Something Blue-Aither-／ICEBLUE LABEL〉
・結婚指輪ペアご成約で、インサイドストーンプレゼント
・婚約指輪ご成約で、ダイヤモンドのカラーorクラリティアップ
ブランド紹介
Disney Cinderella Bridal Collection
【Bright Destiny】-輝く運命-
夢を実現させる力を持つといわれる「ブルートパーズ」をリングの内側に秘め、シンデレラのような幸せが訪れることを願い、お届けするブライダルコレクション。
プチペンダント
Disney Beauty and the Beast -ROSE Line-
【Rose in Motion】-動き出した愛-
いつの時代も恋人たちを魅了してやまない、最高のロマンティックストーリー『美女と野獣』。
ふたりだけが知る “真実の愛” の証を内側に秘めたブライダルリングコレクション。
プチペンダント
Disney Tangled-RAPUNZEL Collection-
【Best day Ever】-史上最高の日-
『ラプンツェル』の世界観に合わせた多彩なテクスチャーをご用意。
シンプルながら人とは被らない、さりげない個性が魅力なブライダルコレクションです。
プチペンダント
Disney Little Mermaid Bridal Collection
【Dreaming Mermaid】-夢見るマーメイド-
特別なシャイニーゴールドとプラチナの2色のマテリアルで、地上と海底の2つの世界を表現。
美しい海の世界や、アリエルの心のときめきを表現したブライダルコレクション。
プチペンダント
Something Blue-Aither-
【Feather】フェザー
ヨーロッパで古くから伝えられてきた “サムシングフォー” 。
それは、結婚式の日に身につけると幸せになれるというおまじない。
何かひとつずつ、古いもの、新しいもの、借りたもの、そして、青いものを。
その逸話になぞらえて、すべてのリングの内側に青く澄んだブルーサファイアをセッティング。
青く澄んだサファイアを内側に秘めたリングが想い合うふたりの毎日にお守りのようにそっと寄り添います。
ICEBLUE LABEL（アイスブルーレーベル）
No.2
ブライダルコレクションSomethingBlueから一真堂とコラボレーションした特別なシリーズが誕生しました。爽やかなブルーダイヤモンドをセッティングした、一真堂だけのオリジナルデザイン。
一真堂の特徴
一真堂は、40ブランド4000本以上ブライダルリングが揃うセレクトショップ。
今回ご紹介したブランド以外にも、国内外の正統派ブランドを多数取り扱っております。
高級感のある広い店内で、心ゆくまで指輪選びをお楽しみくださいませ。
取り扱い店舗
ブルージュ一真堂
◆店舗情報
ブルージュ一真堂（長野市高田）
（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/nagano_bruges）
〒381-0034
長野県長野市大字高田1737-1
TEL : 026-263-5550
ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。
一真堂 松本渚店
◆店舗情報
一真堂 松本渚店
（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/matsumoto）
〒390-0841
長野県松本市渚3丁目10-9
TEL : 0263-24-1177
ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。
一真堂 飯田本店
◆店舗情報
一真堂 飯田本店
（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/iida）
〒395-0805
長野県飯田市鼎一色111
TEL : 0265-24-6663
ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。
※飯田本店は「Disney Tangled-RAPUNZEL Collection-」「Disney Little Mermaid Bridal Collection」の取り扱いはありません。
一真堂 桜木インター店
◆店舗情報
一真堂 桜木インター店
（https://1sd-niigata.jp/shops/）
〒950-0983
新潟県新潟市中央区神道寺2丁目7-5
TEL：025-244-7055
E-mail：info@1sd-niigata.jp
ご来店予約：https://1sd-niigata.jp/reservation
※お気軽にお問い合わせください。
企業情報
一真堂は「ビジュ・ド・ファミーユ」を理念に、ブライダルジュエリーや高級時計の販売に65年以上携わってまいりました。
人の命は永遠でないから、唯一地球上で永遠性を秘めたもの「宝石」に想いを託す。親から子へ、宝石で想いを伝えていく、または家宝として代々受け継いでいくという、古くからヨーロッパに伝わる大切な文化です。
一真堂ではこの良き習慣を大切な文化としてお客様にお伝えし、代々受け継ぐことができる本物の価値ある商品だけを厳選し、洗練された空間で最高の時間を提供します。