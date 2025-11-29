ドイツ発のパフォーマンスバイクブランド「キャニオン（Canyon）」は、公式オンラインストアにて今年最大規模のセール＆キャンペーンを開催中です。

セール内容

・完成車・ギア最大50％OFFのブラックフライデーセール・スピードマックス現行モデルが10％OFFキャンペーン・アウトレット全製品が表示価格からさらに10％OFFキャンペーン・アルティメットCFR購入でカンパニョーロギフトがもらえる特別キャンペーン（日本限定）

ブラックフライデー最大50％OFF

キャニオン公式オンラインストアでは、完成車・ギア・アパレルを対象に、最大50％OFFのブラックフライデーセールを開催しております。⏱ 開催期間（日本時間）11月17日（月）17:30 ～ 12月4日（木）07:59

https://www.canyon.com/ja-jp/sale/

スピードマックス現行モデルが10％OFF

世界のトップレースで実証されてきたスピードマックスシリーズが、クーポンコード入力で定価から10％割引となります。クーポンコード：LDW10対象モデル：・Speedmax CF SLX・Speedmax CFR・Speedmax CFR TT開催期間（日本時間）11月28日（金）08:01～12月19日（金）07:59

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/triathlon-bikes/speedmax/

アウトレット全製品がさらに10％OFF

アウトレット商品は「新品のアウトレット品」および「キャニオン基準で検査済みの正規品（展示車・試乗車・返品対応品・プロ仕様品など）」を特別価格で販売しており、さらに10％の追加割引が適用されます。クーポンコード：OUTLET10開催期間（日本時間）11月28日（金）08:01～12月4日（木）07:59

https://www.canyon.com/ja-jp/outlet-bikes/

アルティメットCFR購入でCampagnoloギフトがもらえる特別キャンペーン

キャニオンジャパンでは独自のスペシャル企画としてカンパニョーロギフトキャンペーン を実施しています。🎁 ① 全注文対象｜Campagnolo キーリング プレゼント期間中にキャニオンジャパン公式ストアで注文されたすべてのお客様へ、Campagnolo キーリング をプレゼント。数十年前のレバーをモチーフにした、ファン必携のアイテムです。🎁 ② 対象モデル限定｜選べる追加ギフト（各3名様限定）対象モデル：・アルティメット CFR フレームセット・アルティメット CFR シャマルデュアル完成車上記のいずれかをご購入された方には、以下のギフトより 1点を選択可能：・Campagnolo ウィングロゴ キャップ（グリーン）・Campagnolo ビーニー（ブラック）※特設ページで0円商品として表示※在庫がなくなり次第「Sold Out」⏱ 開催期間（日本時間）11月20日（水）00:00 ～ 12月10日（火）23:59

https://canyon-japan.com/

注意事項（共通）

・クーポンコードは併用不可・対象期間内のオンライン注文のみ適用・過去のご注文への遡及適用はできません・在庫状況は変動します。ご注文は先着順となります・キャニオンは予告なく内容を変更・終了する場合があります

キャニオン東京テストセンターにて試乗会開催中

スピードマックスやエアロードはキャニオン東京テストセンターにて土日開催のキャニオン試乗体験コース（実走40分）と、平日開催のマンツーマン・フィッティング試乗（75分間）コースの２種類で実際にご試乗いただけます。ぜひ現地でその性能をご体感ください。■ 土日開催 キャニオン試乗体験コース（実走40分）・日程：12月6日（土）・7日（日）・時間：9:00～12:00■ マンツーマン・フィッティング試乗体験コース（75分間）・日程：毎週木曜日12月4日・11日・18日IRONMANみなみ北海道2025でバイク総合1位を獲得した篠崎友が、あなたの体にベストフィットするよう丁寧にサポートします。🏆 ポイント・プロアスリート＆プロコーチによるフィッティング指導・スピードマックス（XS～Mサイズ）を実際に試乗可能・1枠75分／完全プライベート（開始時間：7:00 / 9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00）・ポジション調整、サイズ比較、実走同行、購入相談までフルサポート・会場：キャニオン東京テストセンター ・住所：〒192-0362 東京都八王子市松木51-7・京王線「京王堀之内駅」より徒歩約12分・南多摩尾根幹線道路（通称：尾根幹）からすぐエアロード、アルティメット、スピードマックス、グリズルなど様々なモデルが試乗可能。MYCANYONのカスタムカラー完成車4台、全18色のカラーサンプルも展示中。皆様のご来場をお待ちしております。

https://miniapp.line.me/2005791014-54LyjlVd