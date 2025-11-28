鶴田謙二の問題作『モモ艦長の秘密基地』2巻が、11月28日発売！ SFにあるまじき場当たりで泥縄なヒロイン爆誕
『モモ艦長の秘密基地』2巻書影
鶴田謙二史上最長の連続掲載＆話数を重ね、どうにか続く航宙ですが、問題は山積み。
モモ艦長の秘密基地』1巻
「宇宙の運び屋」モモ艦長。
鶴田謙二『モモ艦長の秘密基地』2巻
やらかしっぱなしで宇宙船内も山積みです。
残電量を浪費してさらに前途多難な第２巻。
ISBNコード：9784592712657／定価：1320円（本体1200円＋税10%）／発売日：2025.11.28（デジタル版も発売）
部下はいないが艦長。
お供は猫一匹のみ。
なので艦内ではほぼ全裸ーー。
鶴田謙二が描く前代未聞のスペースコメディ第１巻。
ISBNコード：9784592712008／定価：1320円（本体1200円＋税10%）／発売日：2022.3.31／デジタル版も発売中
鶴田謙二の白泉社好評既刊
「楽園」本誌にて発表した「ひたひた」を中心に描きおろし多数を加えたコミックス。特別企画として中村明日美子・寺田克也・沙村広明・木尾士目・石黒正数の描きおろしカラーイラストも収録。
ISBNコード：9784592710769／定価：1320円（本体1200円＋税10%）／発売日：2014.12.25／デジタル版も発売中
「楽園」本誌＆web増刊で断続的に展開中の日本最南端？な奥の鳥島の空港長セレッソと彼女のアシスタント的な青年を中心とした鶴田謙二版大空港、なコメディ。カラーページが96枚！ 魅せる第１巻♪
ISBNコード：9784592712374／定価：1540円（本体1400円＋税10%）／発売日：2024.3.29／デジタル版も発売中